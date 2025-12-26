Senado aprobó citar a un debate de control político a todos los ministros del Gobierno por la emergencia económica

Alrededor de las 10 de la mañana de este viernes arrancó la sesión virtual de la plenaria del Senado. En el espacio se anunciaron los ascensos militares y de la Policía, pero también se votaron las proposiciones para hacer control político al decreto de emergencia económica. Hay que recordar que el Congreso se encuentra en receso legislativo, pero Lidio García, presidente de la corporación, citó a esta sesión extraordinaria para discutir dichos temas, sobre todo el decreto que ha desatado críticas de la oposición y de diversos gremios económicos al señalarlo de poner en riesgo el empleo y la formalidad empresarial y laboral. Lo primero que se conoció fue la proposición del senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical. La iniciativa buscó citar a debate de control político al Gobierno Nacional sobre el decreto de emergencia económica. Luego de más de 2 horas de discusión, la proposición fue aprobada por los senadores y ahora se espera que se realice un debate de control político con todos los ministros del Gobierno sobre el decreto de emergencia económica.

El legislador Motoa explicó que la idea es citar al Senado y hacer un análisis de las decisiones del Gobierno: sobre el decreto de emergencia económica, y a un empréstito de 23 billones de pesos que realizó el Estados. “No podemos normalizar que el Gobierno recurra a los estados de excepción cuando el Gobierno no logra consenso o se archivan sus proyecto”, indicó.

¿Cuándo será el debate?

La Secretaría General convocó al debate el próximo lunes, 29 de diciembre, a las 10:00 de la mañana. Al espacio deberán asistir los ministros y los senadores. Ese mismo día se votarán los ascensos de militares y de policías. El senador Guido Echeverri sostuvo que se suscribió a la iniciativa de Motoa. “Yo espero que ese debate termine con una moción de censura al ministro de Hacienda”, le dijo a EL COLOMBIANO.