La empresa del nieto de Luis Carlos Sarmiento detrás de Gustavo Puerta, figura del Mundial 2026

El Mundial de 2026 consolidó a Gustavo Puerta como una de las revelaciones de la Selección Colombia y detrás de ese crecimiento existe una estrategia empresarial y deportiva diseñada durante varios años para convertir al mediocampista en un futbolista competitivo al más alto nivel.
La hoja de ruta del volante de 22 años está en manos de Top Athlete Management, una compañía especializada en representación de deportistas fundada por Tomás Sarmiento, nieto del empresario Luis Carlos Sarmiento, uno de los hombres más ricos de Colombia.
Desde la firma aseguran a Forbes Colombia que la participación del jugador en la Copa del Mundo no fue producto del azar, sino el resultado de un plan estructurado que incluyó decisiones deportivas, preparación física y acompañamiento profesional permanente.