El top de empresas en Antioquia que figuran entre las 9.000 más grandes del país

El más reciente informe de la Superintendencia de Sociedades reveló que, en 2024, las 9.000 empresas más grandes de Colombia registraron ingresos por $581,5 billones y utilidades por $32,4 billones, concentrando el 34,1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

No obstante, frente a 2023, el desempeño fue menos favorable: los ingresos retrocedieron un 2,68% y las utilidades cayeron un 3,03%.

En contexto: Estas son las 9.000 empresas más grandes de Colombia: reportaron ingresos por $581,5 billones

El comercio se mantuvo como el sector líder, con ventas por $201,2 billones, seguido por los servicios con $193,8 billones y la manufactura con $115,5 billones. En conjunto, estas tres actividades representaron más del 88% del total facturado.

En materia de utilidades, el sector servicios aportó más de la mitad del total ($17,9 billones), mientras la manufactura generó $5,3 billones y el comercio $5,2 billones. Sumados, concentraron también más del 88% de las ganancias reportadas.