Ayúdenos a encontrarla: doña Ligia, de 76 años, salió a caminar de Jericó a Pueblorrico hace 12 días y no ha regresado

El 26 de diciembre, después de medio día, la señora Ligia Correa de Naranjo salió de su casa a realizar su caminata habitual, la de todos los días. Su ruta es casi siempre la misma: desde Jericó parte por la vía hacia el municipio de Pueblorrico, en el Suroeste antioqueño. Pero pasaron las horas, incluso más de las que tarda haciendo el recorrido, y no regresó.
Lea más: Dos mujeres fueron asesinadas el martes en Medellín: en una semana van cuatro en Antioquia
Doña Ligia tenía puesto un buzo verde azul, un pantalón beige y llevaba consigo una pava color café claro y un trapito, que carga para limpiarse el sudor. El último reporte que se tiene de ella es el de una cámara de seguridad del sector por donde transitaba, la cual la captó a las 2:24 p.m. de ese viernes.