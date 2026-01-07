Ayúdenos a encontrarla: doña Ligia, de 76 años, salió a caminar de Jericó a Pueblorrico hace 12 días y no ha regresado

Doña Ligia tenía puesto un buzo verde azul, un pantalón beige y llevaba consigo una pava color café claro y un trapito, que carga para limpiarse el sudor. El último reporte que se tiene de ella es el de una cámara de seguridad del sector por donde transitaba, la cual la captó a las 2:24 p.m. de ese viernes.

El 26 de diciembre, después de medio día, la señora Ligia Correa de Naranjo salió de su casa a realizar su caminata habitual, la de todos los días. Su ruta es casi siempre la misma: desde Jericó parte por la vía hacia el municipio de Pueblorrico, en el Suroeste antioqueño . Pero pasaron las horas, incluso más de las que tarda haciendo el recorrido, y no regresó.

Hay un motivo que especialmente aumenta la preocupación en sus familiares y cercanos: fue diagnosticada con Alzheimer grado 1, y si bien todavía está lúcida, puede tener episodios momentáneos que le hagan olvidar cosas.

“Hemos hecho todo lo posible por encontrarla, nosotros como familia y también la comunidad en general. Tenemos el apoyo de la Alcaldía de Jericó y las demás entidades de socorro, pero infortunadamente no damos con ningún rastro o una pista conducente”, dijo Weimar Naranjo, uno de los cuatro hijos de la señora Ligia.

Entérese: Lo que nadie quería leer: Antioquia llegó a los 200 quemados por pólvora, la cifra más alta en el departamento de la última década

La búsqueda se ha hecho hasta con drones con visión nocturna en la zona donde posiblemente pudo desaparecer, pero hasta el momento no hay nada claro. De acuerdo Weimar, el hábito de caminar ya está más que arraigado en su madre, pues suele recorrer 30 o 40 kilómetros diariamente, lo que deja entrever la disciplina con la que ella realiza dicha actividad.

“Han surgido algunas versiones pero nada concreto sobre el paradero de nuestra madre. Precisamente recibimos una llamada de una persona que, al parecer, la vio en el municipio de Pueblorrico en un establecimiento comercial, pero una vez las autoridades fueron a revisar las cámaras del lugar, se dieron cuenta que no era ella”, precisó.

Si usted o alguien cercano tiene información que pueda ser útil para el hallazgo de doña Ligia, puede comunicarse a los números 3113016572 y 3113016539, pertenecientes a la Policía de Jericó y al Cuerpo de Bomberos de ese municipio, respectivamente.