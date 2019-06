Las críticas que le llegan a Rappi desde Argentina

“Sé tu propio jefe”

En varios países se han oído quejas sobre la llamada “Amazon de Colombia” por parte de los repartidores, los “rappitenderos”.

Rappi evita calificarlos de trabajadores. Son “personas independientes” que buscan “ingresos extra para hacer realidad sus proyectos personales y profesionales”, dijo a la AFP una portavoz de la empresa, cuyo lema es “Sé tu propio jefe”.

Pero a ojos de algunos de ellos, esta “independencia” esconde una precariedad laboral alarmante.

“Para Rappi no somos empleados, no firmamos ningún tipo de contrato. No tenemos prestaciones, no tenemos ni salud, ni pensiones. Nada”, asegura Kevin Ardila, vocero de los “rappitenderos” en Colombia, que realizan tareas como entrega de comida o medicamentos a domicilio, pago de facturas o hasta compras en el supermercado.

Los repartidores tienen un seguro que los cubre únicamente mientras realizan entregas y una póliza de responsabilidad frente a terceros.

Y como las demás empresas del sector, a excepción de la uruguaya PedidosYa, Rappi no les da casco, luces o indumentaria reflectante.

Buenos Aires fue una de las primeras ciudades en abordar este problema. Días antes de la muerte de Ramiro Cayola, un juez ordenó suspender estos servicios de entrega a domicilio hasta que las empresas cumplieran con las normas de seguridad para los trabajadores que se desplazan en bicicleta.

La decisión se basó en un informe policial que arrojó cifras alarmantes: un 77% de los trabajadores de estos servicios se traslada con mochila (en forma de caja) en la espalda, en vez de llevarla asegurada en la bicicleta, un 67% no usa casco y 70% no cuenta con seguro.