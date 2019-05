El sector automotor busca un camino para crecer

No arriesgar en tiempos de incertidumbre es la máxima de la clase media cuando las proyecciones económicas no son las más optimistas. Gastar en lo estrictamente necesario es la base del equilibrio financiero del hogar. De ahí que no haga parte entre esos planes la adquisición de bienes durables como los carros. Y si se le suman las consecuencias medioambientales y el caos de movilidad, se ahonda en la decisión de no destinar, al menos 24 millones de pesos, para comprar un carro.

Durante abril de 2019 las ventas de nuevos vehículos en Colombia cayeron 2,1 % si se comparan con los resultados del cuarto mes del año pasado, según el informe de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos). Mientras que en abril de 2018 se comercializaron 20.209 carros, durante este año la cifra cerró en 19.778. La razón, de acuerdo con Andemos, se dio por caídas en marcas tradicionales como Chevrolet y Kia.

Estas dos firmas que sumaron al menos 4.600 unidades al parque automotor colombiano, descendieron 26,9 % (para el caso de Chevrolet) y 8,5 % (en Kia). Suzuki y Toyota en cambio ayudaron a corregir en parte la caída gracias a incrementos del 24 % y 16,6 %, respectivamente.

De las marcas contactadas, Chevrolet, que tuvo la caída más importante, dijo que una de las razones estuvo en lo competitiva que se volvió la industria en el país.

“Si bien el volumen en ventas es importante para nosotros, es todavía más relevante el liderazgo de Chevrolet con los productos de gama premium (...) Estamos enfocados en dar a conocer el portafolio más robusto e innovador de camionetas del mercado”, aseguró Luis Salem, director de Mercadeo para General Motors Sudamérica Oeste (casa matriz de Chevrolet).

¿Pero a qué se puede adjudicar el hecho de que un segmento que se piensa siga recuperándose en 2019 haya tenido un mal abril? Para Raúl Ávila, profesor experto en economía de la Universidad Nacional, son varias las razones, pero si se tomara sólo la perspectiva del consumidor habría que analizar algunos fenómenos (ver Para saber más).

“A la gente le pesa el hecho de que se oiga que el desempleo aumentó, que la confianza inversionista no es la mejor, y que el dólar parece seguir encareciéndose. Todo eso presiona a que los hogares en el país piensen muy bien qué gastos se requieren, cuáles son los más provechosos y hasta dónde se quieren endeudar para hacer una compra de esta índole”, afirmó Ávila.