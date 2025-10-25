“Estas son las consecuencias de negociar con narcos”: las duras críticas de Rendón a Petro tras visitar a 2.100 desplazados en Briceño

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, formuló este sábado fuertes críticas al Gobierno Nacional luego de encabezar una visita al municipio de Briceño, en donde por lo menos 2.156 personas permanecen agolpadas en el parque principal resguardándose de los grupos armados.
El mandatario seccional entregó un nuevo parte de la situación y señaló que los damnificados continúan siendo objeto de atención humanitaria, en una operación en la que la Gobernación ha desplegado al máximo su capacidad.
En medio de la visita, Rendón instó al gobierno central a aumentar las capacidades de la Fuerza Pública, para que las condiciones de seguridad se puedan normalizar.