“Estas son las consecuencias de negociar con narcos”: las duras críticas de Rendón a Petro tras visitar a 2.100 desplazados en Briceño

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, formuló este sábado fuertes críticas al Gobierno Nacional luego de encabezar una visita al municipio de Briceño, en donde por lo menos 2.156 personas permanecen agolpadas en el parque principal resguardándose de los grupos armados. El mandatario seccional entregó un nuevo parte de la situación y señaló que los damnificados continúan siendo objeto de atención humanitaria, en una operación en la que la Gobernación ha desplegado al máximo su capacidad. Le puede interesar: Desplazamiento en Briceño, Antioquia: así vive el 25% de los habitantes “atrapado” en el parque En medio de la visita, Rendón instó al gobierno central a aumentar las capacidades de la Fuerza Pública, para que las condiciones de seguridad se puedan normalizar.

“Si yo pudiese y estuviera dentro de mis funciones como gobernador, entraba a ese territorio con mis paisanos. Pero para eso está el Ejército Nacional. La Séptima División del Ejército tiene ese mandato. Y esperamos lo cumplan con honor y lealtad a la Constitución. Los soldados deben saber que estamos con ellos”, expresó el gobernador, quien a renglón seguido criticó fuertemente la gestión del gobierno del presidente Gustavo Petro en la problemática y lo responsabilizó de la crisis de seguridad por la que atraviesan varias regiones del país por cuenta de su política de Paz Total. “Estas son las consecuencias de negociar con narcos: un presidente en la lista Clinton y un desplazamiento masivo en las montañas de Antioquia. El ministro de Defensa debe honrar el uniforme que portó y ordenar la presencia del Ejército en las zonas rurales de Briceño, donde estos criminales amenazan con minas antipersona. Lo que los campesinos requieren es presencia de nuestro Ejército para retornar”, dijo. Siga leyendo: Tras oleada de 2.000 desplazados, Defensoría pide intervención urgente en Antioquia Este sábado la Gobernación envió precisamente una nueva solicitud dirigida al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, instándolo a desplegar con urgencia tropas del Ejército en las veredas La Molina, El Roblal, Pueblo Nuevo, buscando que allí el Estado restablezca el control territorial.