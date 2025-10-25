x

Un poeta sigue agrandando su palmarés: cinta brilló en el festival El Gouna de Egipto

La película del director Simón Mesa fue galardonada con la Estrella Dorada al mejor largometraje narrativo.

  Un poeta brilló en el Festival Internacional de Cine de El Gouna. FOTO: Cortesía
    Un poeta brilló en el Festival Internacional de Cine de El Gouna. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
25 de octubre de 2025
La película Un poeta volvió a brillar este fin de semana en lo más alto del cine internacional y cosechó un nuevo galardón, esta vez en el Festival Internacional de Cine de El Gouna.

Dicho evento, realizado en Egipto, le entregó a la cinta colombiana dirigida por Simón Mesa la distinción de Estrella Dorada al mejor largometraje narrativo.

Lea también:

Con este reconocimiento, la producción colombiana sigue agrandando su palmarés internacional, que en septiembre pasado también incluyó el premio Horizontes Latinos del Festival de Cine de San Sebastián, alzándose entre 12 producciones de lo mejor del cine latinoamericano.

El pasado 25 de septiembre el actor Ubeimar Ríos, quien encarna al protagonista de la historia, estuvo también en lo más alto del Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz, realizado en Francia, en el que ocupó el primer lugar en la categoría Premio a la interpretación.

Dentro de sus distinciones, Un poeta también ostenta el premio Cine CoPro del Filmfest München de Múnich, Alemania, y cuatro galardones del Premio de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (APRECI), como Mejor Película, Premio del Jurado, Mejor Fotografía y Mejor Actor (Ubeimar Ríos).

Siga leyendo: "Quería estar feliz haciendo esta película y reírme de todo", Simón Mesa Soto sobre Un poeta

A mediados de septiembre pasado, vale recordar que este mismo largometraje fue seleccionado por la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas para representar al país en la categoría de Mejor Película Internacional en los Premios Oscar 2026, así como en los Premios Goya de España.

El Festival Internacional de Cine de El Gouna es uno de los eventos más importantes del séptimo arte en Oriente Medio y África del Norte.

En su octava edición, concluida el pasado viernes, el certamen también galardonó a las cintas Lucky Lu de Lloyd Lee Choi, que ganó la Estrella de plata para la película narrativa, y El acuerdo de Mohamed Rashad, que se alzó con la estrella de bronce en esa misma categoría.

Ahmed Malek fue premiado como mejor actor, por su papel en la película El aroma de mi padre; y Léa Drucker como mejor actriz por su interpretación en Adam’s Sake.

