¿En qué invertir en 2026? Guía práctica para sacarle provecho a su plata

Si el 2025 fue el año de volatilidad y aumento rápido, el 2026 será el del examen. Los mercados llegan cargados de valorizaciones, expectativas altas y riesgos que ya no son hipotéticos sino visibles. Elecciones en Colombia, tensiones geopolíticas abiertas en Venezuela, Europa y Medio Oriente, dudas fiscales internas, seguimiento a la posible burbuja de inteligencia artificial y un dólar que pierde fuerza configuran un escenario donde invertir sin estrategia puede salir caro.
La buena noticia es que, incluso en este entorno, hay oportunidades claras. Pero ya no basta con “comprar barato y esperar”. El inversionista de 2026 tendrá que entender riesgos, diversificar de verdad y asumir que la volatilidad llegó para quedarse.