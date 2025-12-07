Estas fueron las tres megamovidas empresariales que sacudieron a Colombia en 2025

Si bien este año no se registró un gran número de movimientos empresariales en Colombia, hubo tres operaciones que destacaron por su impacto en sectores clave como la construcción, los servicios financieros y las telecomunicaciones: el desenroque de Grupo Argos y Sura, la integración de la fusión entre Tigo y Movistar, y el nacimiento de Davibank tras la alianza entre Davivienda y Scotiabank. En conjunto, estos movimientos sumaron $283 billones.
Estas transacciones no solo destacaron por su magnitud, sino que también respaldaron la dinámica de fusiones y adquisiciones (M&A), consideradas un termómetro de la expansión empresarial y de los sectores que más capital atraen. En Colombia, este mercado mostró un comportamiento mixto durante los primeros nueve meses de 2025.
Según datos de TTR Data y Datasite, en el tercer trimestre se registraron 183 transacciones, lo que representó una caída del 24% respecto al año anterior; sin embargo, el valor total de las operaciones creció un 82%, lo que posicionó al país como el segundo mercado con mayor capital movilizado en América Latina, después de Brasil.