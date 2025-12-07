Estas fueron las tres megamovidas empresariales que sacudieron a Colombia en 2025

Si bien este año no se registró un gran número de movimientos empresariales en Colombia, hubo tres operaciones que destacaron por su impacto en sectores clave como la construcción, los servicios financieros y las telecomunicaciones: el desenroque de Grupo Argos y Sura, la integración de la fusión entre Tigo y Movistar, y el nacimiento de Davibank tras la alianza entre Davivienda y Scotiabank. En conjunto, estos movimientos sumaron $283 billones. Estas transacciones no solo destacaron por su magnitud, sino que también respaldaron la dinámica de fusiones y adquisiciones (M&A), consideradas un termómetro de la expansión empresarial y de los sectores que más capital atraen. En Colombia, este mercado mostró un comportamiento mixto durante los primeros nueve meses de 2025. Puede leer: Antioquia es la segunda región con más conglomerados en Colombia: concentra el 22% de las matrices nacionales Según datos de TTR Data y Datasite, en el tercer trimestre se registraron 183 transacciones, lo que representó una caída del 24% respecto al año anterior; sin embargo, el valor total de las operaciones creció un 82%, lo que posicionó al país como el segundo mercado con mayor capital movilizado en América Latina, después de Brasil.

Desenroque entre Argos y Sura: la mayor operación bursátil del país

Esta operación representó un hito para Grupo Argos y Grupo Sura, que se han venido preparando para adoptar una estructura societaria más ágil.

Tras recibir la aprobación de la Superintendencia Financiera, el desenroque de los grupos Sura y Argos, valorado en aproximadamente $20 billones, se consolidó como la mayor operación en la historia del mercado público de valores de Colombia. La transacción se completó el pasado mes de julio y no solo simplificó la estructura accionaria de ambos conglomerados, sino que también fortalecerá sus planes estratégicos, enfocados en infraestructura (Argos) y el sector financiero (Sura). Relacionado: Superfinanciera aprueba histórico desenroque entre Sura y Argos La reestructuración, realizada mediante un mecanismo de escisión por absorción, se llevó a cabo en dos fases. La primera contempló la escisión de Cementos Argos a favor de Grupo Sura, mientras que casi de manera simultánea se ejecutaron dos escisiones adicionales: la de Grupo Argos hacia Grupo Sura y la de Grupo Sura hacia Grupo Argos. En entrevista con este diario, Ricardo Jaramillo, presidente de Grupo Sura, afirmó en su momento que el mercado ha asumido este desenroque “como un buen cambio en general, pero el reto es preservar lo bueno que se ha tenido y visibilizar el potencial de lo que hay hacia adelante. A nosotros nos dicen mucho ‘se acabó el GEA’. Pero el GEA (Grupo Empresarial Antioqueño) no es una estructura corporativa, el GEA es una forma de hacer empresa”. Vea aquí la entrevista completa: “Cerraremos con ingresos por $30 billones y 76 millones de clientes este año”: Grupo Sura Esta operación representó un hito para Grupo Argos y Grupo Sura, que se han venido preparando para adoptar una estructura societaria más ágil y un enfoque renovado en sus negocios principales. La aprobación de la Superfinanciera no solo respaldó el plan de las compañías, sino que también abrió expectativas sobre sus próximos desarrollos y el efecto que tendrá en el mercado de valores colombiano.

Tigo-Movistar: una polémica fusión

La Superintendencia de Industria y Comercio autorizó la integración empresarial entre Tigo y Movistar el pasado mes de noviembre.

En el ámbito de las telecomunicaciones también hubo anuncios importantes. El pasado 14 de noviembre, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó la integración empresarial entre Tigo y Movistar, una de las operaciones más relevantes del sector en Colombia, valorada en aproximadamente US$400 millones (es decir, cerca de $1,5 billones, que Millicom pagó por Movistar Colombia). La decisión, formalizada mediante una resolución que estableció varias condiciones para ambas compañías, redibuja el mapa competitivo del sector, dejando cerca del 90% del mercado en manos de Claro y del nuevo operador integrado Tigo-Movistar. En contexto: SIC avala integración Movistar–Tigo: controlarán cerca del 40% del mercado de telefonía e internet móvil en Colombia El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ya había emitido su concepto sobre la operación, señalando que esta consolidaría a Tigo y Movistar como un único competidor con aproximadamente el 40% del mercado. Con la fusión, el sector quedó prácticamente concentrado en dos grandes actores —Claro y Tigo-Movistar—, un tercer operador significativamente más pequeño, WOM, y una porción marginal atendida por distintos Operadores Móviles Virtuales (OMV). La SIC explicó que llevó a cabo un proceso de diálogo con diversos actores, dijo que identificó inquietudes, riesgos y oportunidades relacionadas con la integración entre ambas organizaciones. Le interesa: Tras la aprobación de la fusión Tigo-Movistar, ¿qué cambios traerá en las tarifas? Según la superintendente Cielo Rusinque, la operación genera beneficios potenciales, asociados a eficiencias operativas, mejoras en la calidad del servicio y mayor capacidad de inversión. No obstante, la SIC también advirtió sobre riesgos importantes, entre ellos: la posibilidad de que la empresa integrada obstaculice la entrada o permanencia de otros competidores, que coordine su comportamiento con Claro, o que aumente precios y reduzca la calidad. De hecho, WOM sentó su voz de rechazo y afirmó que esta movida va en contravía de lo que el Gobierno de Gustavo Petro ha expuesto sobre combatir monopolios o carteles en el país.

DAVIbank: el nuevo banco tras alianza Scotiabank y Davivienda

Los clientes, oficinas y productos de Scotiabank en el país pasarán a operar bajo la nueva marca, mientras que Davivienda seguirá funcionando como una entidad independiente.