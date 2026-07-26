Las cuentas que no cuadran en el ‘boom’ de la energía solar que deja el Gobierno Petro

Con bombos y platillos, el Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció que Colombia alcanzó 4,6 gigavatios (GW) de capacidad instalada en proyectos solares y eólicos, superando la meta de 4 GW y consolidando el programa 6GW+, que calificó como el mayor impulso a las energías limpias en la historia del país.
Según el Ministerio de Minas y Energía, el 74,16% de la capacidad instalada del Sistema Interconectado Nacional (SIN) corresponde a fuentes limpias: 54,92% proviene de generación hidráulica y 19,23% de energía solar y eólica, mientras que las tecnologías térmicas representan el 25,84%.
Sin embargo, detrás de estos anuncios surgen interrogantes sobre qué reflejan realmente las cifras. La matriz que se entrega es más ambiciosa en el papel, pero no necesariamente más robusta en la operación.
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