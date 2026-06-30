Remesas gratis a Venezuela: fintech eliminan comisiones tras los terremotos

Dos movimientos sísmicos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio y dejaron a miles de familias en necesidad urgente de apoyo económico para cubrir necesidades básicas.
La Guaira y la Gran Caracas concentran el mayor impacto, mientras la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) activó un llamamiento de emergencia para atender a 300.000 personas.
Colombia juega un papel clave en esta respuesta. En el país residen más de 2,8 millones de venezolanos, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y para muchos de ellos el envío de remesas se convirtió en la principal vía para socorrer a sus familiares en las zonas afectadas.
Ante el aumento repentino de la demanda, varias empresas de tecnología financiera ajustaron sus tarifas y abrieron canales para que el dinero llegue directo a los beneficiarios, sin pasar por intermediarios ni por canales informales.
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