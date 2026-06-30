¿Cómo ayudar a Venezuela? World Vision abre donaciones tras los terremotos

Caracas, una de las ciudades más impactadas, registró sacudidas prolongadas de hasta un minuto, mientras que en La Guaira se declaró zona de desastre debido a la magnitud de los daños. Las labores de búsqueda y rescate continúan activas en medio de condiciones de alto riesgo.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con menos de un minuto de diferencia y provocaron una serie de más de 600 réplicas que mantienen en alerta a las autoridades y a la población. Las zonas más afectadas incluyen Distrito Capital, La Guaira, Miranda, Carabobo, Yaracuy, Aragua, Falcón, Lara y Mérida, donde se reportan colapsos de viviendas, evacuaciones masivas y afectaciones en servicios esenciales.

La organización humanitaria World Vision hizo un llamado urgente a la solidaridad internacional tras la emergencia que vive Venezuela, luego de dos terremotos de gran magnitud registrados el pasado 24 de junio, que han dejado un saldo preliminar de al menos 1.719 personas fallecidas, 5.034 heridas y severos daños en infraestructura crítica.

La emergencia ha afectado gravemente la infraestructura del país. Se han reportado interrupciones en el suministro de electricidad, agua potable y telecomunicaciones en varios estados, además de la suspensión del Metro de Caracas, el sistema ferroviario y el cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. También se han registrado daños en viviendas, centros educativos y edificaciones públicas y privadas.

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En este contexto, World Vision Venezuela y Colombia mantiene activo el monitoreo de la situación y ha desplegado equipos para la evaluación de necesidades humanitarias. La organización prioriza acciones relacionadas con protección de la niñez, acceso a agua potable, saneamiento, apoyo psicosocial y alojamiento temporal para familias afectadas.

La entidad advirtió que niñas, niños y adolescentes son uno de los grupos más vulnerables en esta crisis, debido a la pérdida de hogares, la interrupción de su educación, la falta de acceso a servicios básicos y el impacto emocional provocado por las constantes réplicas y la incertidumbre.

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“Oramos por cada niña, niño y familia que hoy enfrenta las consecuencias de esta emergencia. Nuestro compromiso es acompañar a las comunidades afectadas”, señaló Peter Gape, director nacional de World Vision Colombia y Venezuela.

El organismo hizo un llamado a la comunidad internacional, aliados estratégicos y ciudadanos solidarios a sumarse a la respuesta humanitaria mediante donaciones, que serán destinadas a brindar asistencia urgente a las poblaciones más afectadas.

Las personas interesadas en apoyar pueden hacerlo a través de los canales oficiales de World Vision en el enlace: https://worldvision.co/emergencia-venezuela.