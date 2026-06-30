La ONU reporta un rápido deterioro de la crisis humanitaria tras los terremotos en Venezuela

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advirtió este martes que la situación humanitaria en las zonas de Venezuela afectadas por los terremotos del 24 de junio continúa agravándose. La alerta fue presentada desde Ginebra, tras las evaluaciones realizadas los días 26 y 27 de junio en los estados de La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua y Carabobo, donde el organismo identificó un incremento de las necesidades de la población desplazada, marcado por la escasez de alimentos, el colapso de los servicios básicos y mayores riesgos de protección.

Durante una rueda de prensa en el Palacio de las Naciones, la portavoz de ACNUR, Carlotta Wolf, afirmó: «La situación humanitaria en las zonas afectadas se ha deteriorado rápidamente». De acuerdo con las primeras evaluaciones, cerca de 16.000 personas han tenido que abandonar sus viviendas y buscar un lugar alternativo para vivir, aunque una parte de ellas permanece en espacios públicos debido a la falta de alojamiento. Los equipos de evaluación también reportaron que el 75 % de los encuestados informó la existencia de personas heridas en sus comunidades y el 56 % confirmó fallecimientos como consecuencia de los sismos, lo que refleja el impacto registrado en las zonas inspeccionadas.

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Situación de albergues, menores y respuesta humanitaria

Sobre las condiciones de alojamiento, Wolf explicó: «La mitad de las personas evaluadas se refugia en viviendas de familiares o vecinos, mientras que un 39 % permanece en calles y espacios públicos y el resto en iglesias, escuelas o instalaciones improvisadas que no cumplen los estándares mínimos de protección, privacidad o higiene». Las evaluaciones también identificaron riesgos para la niñez. Según ACNUR, el 17 % de las personas consultadas reportó la presencia de menores no acompañados o separados de sus familias. Ante este panorama, el Grupo de Protección de Naciones Unidas, liderado por ACNUR y con la participación de agencias como Unicef, puso en marcha una campaña para la identificación, localización y reunificación familiar. En paralelo, ACNUR informó que trabaja junto con Cáritas en un centro destinado a la recepción y almacenamiento de donaciones para facilitar la distribución de la ayuda humanitaria. Además, la agencia moviliza suministros desde su almacén en Táchira hacia La Guaira y trasladó más de 20 toneladas de artículos de asistencia desde sus reservas globales en Panamá.

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Cifras reportadas por organismos y autoridades