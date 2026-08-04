Alertan por correos con falsas citaciones judiciales y multas: así puede identificar el fraude y evitar ser víctima

Las autoridades de ciberseguridad y la Secretaría Distrital de Seguridad alertaron sobre el incremento de una modalidad de fraude digital que consiste en el envío de correos electrónicos con supuestas citaciones judiciales, procesos tributarios, multas o investigaciones.
Los mensajes, que circulan a través de internet y utilizan la imagen de entidades públicas, buscan generar preocupación y urgencia para que las personas descarguen archivos, ingresen a enlaces fraudulentos o entreguen información personal y financiera.