La Copa del Mundo de 2026 contará con 16 estadios, que se dividen de la siguiente manera: 2 en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos. La variedad de los recintos no se centra solamente en su ubicación geográfica, sino también en su infraestructura y en el motivo para el que fueron diseñados. Algunos generan una visual más imponente que otros, principalmente los estadounidenses, que en su mayoría pertenecen al fútbol americano; sin embargo, los estadios mexicanos y canadienses están más familiarizados con el mundo del fútbol. Estos escenarios han albergado grandes torneos, tanto de clubes como de selecciones: desde finales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana hasta finales de Copa América, Mundial y Copa Oro. Este año será la segunda vez que se corone un campeón del mundo en Estados Unidos.

Uno de los escenarios más icónicos a la hora de hablar del deporte rey es el Coloso de Santa Úrsula. El mítico Estadio Azteca fue inaugurado el 29 de mayo de 1966 y tiene capacidad para 85.000 espectadores. Será el único estadio del mundo que albergue tres mundiales de fútbol: 1970, 1986 y 2026. Además, dos de los jugadores más laureados del siglo XX, Edson Arantes do Nascimento, “Pelé”, y Diego Armando Maradona, se coronaron campeones del mundo en ese recinto. El estadio Ciudad de México (como se llamará en el Mundial) será el lugar donde se dará inicio a la competición el próximo 11 de junio a las 2:00 p. m., hora de Colombia, con el compromiso entre el local México y Sudáfrica, un partido que ya inauguró una cita orbital en Sudáfrica 2010. La Selección Colombia jugará allí su primer partido ante Uzbekistán el 17 de junio.

Además del Azteca, México también cuenta con otros dos estadios para el evento. El primero es el estadio Monterrey (BBVA), en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Es uno de los recintos deportivos más modernos del continente, se inauguró en 2013 y puede albergar a 53.000 personas. Guadalajara tiene el tercer recinto mexicano: el estadio Guadalajara (Akron), que resalta por su infraestructura. Es la casa de las Chivas de Guadalajara y recibirá a la Selección Colombia en el duelo ante RD Congo del 26 de junio. Fue inaugurado en 2010 y es el recinto mexicano con menor capacidad: 49.000 espectadores.

Canadá cuenta con dos estadios: uno más pequeño y otro con un diseño llamativo y novedoso. El primero es el estadio Toronto, que tiene capacidad para 45.000 espectadores y, durante el evento, contará con tribunas desplegables para aumentar su aforo. El otro es el estadio Vancouver, con capacidad para 54.000 espectadores y que ha sido constantemente renovado. Colombia no jugará en Canadá durante la fase de grupos.

Es cierto que Estados Unidos no es un país estrictamente futbolero; sin embargo, los recintos preparados para la Copa son obras maestras de la arquitectura. No tienen la historia del Azteca; incluso, ninguno de los estadios donde se jugó la edición de 1994 estará en 2026. Lo que sí tienen es tecnología de última generación y gran capacidad para el público. Los más antiguos: el estadio de Miami, que abrió al público en 1982 y actualmente es la casa de los Miami Dolphins de la NFL; tiene capacidad para 65.000 espectadores, siendo el más pequeño de los estadounidenses. El otro es el estadio de Kansas City, inaugurado también en 1982, con capacidad para 74.000 personas.

Los más modernos: los estadios de Los Ángeles y Atlanta comparten la característica de contar con techo retráctil y una pantalla de 360° en el interior; el primero puede albergar a 70.000 personas, mientras que el segundo tiene 75.000. El estadio de Houston fue el primero en tener techo retráctil, en 2002, y tendrá capacidad para 72.000 aficionados. De tradición “gringa”: los estadios de Boston, Philadelphia, San Francisco y Dallas comparten una característica: son casa de equipos históricos de la NFL, con capacidad para 66.000 personas o más cada uno. Este será el año en el que el fútbol se adueñe de estos recintos.

El más ruidoso es el estadio de Seattle, estructurado para amplificar el sonido de la tribuna dentro del terreno de juego, alcanzando los 137 decibeles, algo que puede pasarles factura a los protagonistas. El psicólogo Luis Sosa explica cómo se puede manejar: “Si bien al Mundial asisten los mejores, hay que enseñar distintas técnicas, principalmente de respiración y concentración en el juego. Hay que evitar a toda costa el apagón sensorial y no mezclar lo externo con lo que sucede en el terreno de juego”, aseguró. Por último, está el MetLife o estadio de Nueva York. Fue inaugurado el 10 de abril de 2010 y tiene capacidad para 82.000 personas, lo que lo convierte en el más grande de Estados Unidos. Allí ya se jugó la final del Mundial de Clubes 2025 entre Chelsea y PSG, por lo que ya sabe lo que es acoger una final de un torneo FIFA. La final del Mundial 2026 será el 19 de julio.

La Tricolor no ha disputado ningún partido, ni amistoso ni oficial, en los estadios canadienses, mientras que en México solo lo ha hecho en uno: el Azteca. Colombia jugó allí dos amistosos ante México: 0-0 en 1994 y derrota 1-2 en 2002. En Estados Unidos sí hay más antecedentes, tanto de partidos amistosos como oficiales. En la costa oeste, en Dallas, la Tricolor le ganó 4-0 a México en un amistoso de 2025. Siguiendo en Texas, en Houston el antecedente más reciente es la victoria 2-1 ante Paraguay en la Copa América 2024, mientras que en San Francisco Colombia empató 1-1 ante Brasil en fase de grupos de ese mismo torneo. En el este, Colombia jugó en Philadelphia, donde cayó 2-3 contra Costa Rica en la Copa América 2016, y también disputó los octavos de final ante Perú en el estadio de Nueva York; además, ha jugado múltiples amistosos en el estadio de Boston. En los estadios de Atlanta, Kansas City y Seattle aún no ha tenido actividad. En total, la Selección Colombia ha disputado 26 partidos oficiales en Estados Unidos: 12 por Copa América, 12 por Copa de Oro y 3 en el Mundial de 1994. El partido oficial más reciente de la selección nacional en “tierra gringa” fue la final perdida contra Argentina en la Copa América, el 14 de julio de 2024, en el Hard Rock Stadium de Miami, estadio que para el Mundial se llamará estadio de Miami y acogerá el Portugal vs. Colombia el 27 de junio.

¿Cómo se ven los estadios en los que se jugará el Mundial?

Estadio de Philadelphia Inauguración: 2003 Capacidad: 70.000

Estadio de Kansas City Inauguración: 1982 Capacidad: 74.000

Estadio de Boston Inauguración: 2002 Capacidad: 66.000

Estadio de Atlanta Inauguración: 2017 Capacidad: 75.000

Estadio de Seattle Inauguración: 2002 Capacidad: 69.000

Estadio de Miami Inauguración: 1987 Capacidad: 65.000

Estadio de Toronto Inauguración:2007 Capacidad: 45.000

Estadio de Monterrey Inauguración: 2013 Capacidad: 53.000

Estadio de Gudalajara Inauguración:2010 Capacidad: 48.000

Estadio de Vancouver Inauguración: 1983 Capacidad: 54.000

Estadio de Dallas Inauguración: 2009 Capacidad: 80.000

Estadio de Los Angeles Inauguración: 2020 Capacidad: 70.000

Estadio de Houston Inauguración: 2002 Capacidad: 72.000