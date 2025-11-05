La FLA se expande: obtuvo autorización para comercializar su portafolio en el Valle del Cauca

La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) dio a conocer que entrará al departamento del Valle del Cauca tras obtener los permisos que le permiten comercializar todo su portafolio de productos, incluyendo el Aguardiente Antioqueño y el Ron Medellín, en esa región.
Esteban Ramos, gerente de la FLA, celebró el logro como un paso vital en la estrategia de expansión nacional de la entidad: “La llegada al Valle del Cauca es un gran logro, porque representa la expansión de una marca que nació en Antioquia, pero que hoy es patrimonio de todos los colombianos. Nos alegra compartir con los vallecaucanos la calidad, tradición e innovación que nos han convertido en la licorera número uno del país y seguir impulsando el desarrollo regional”, afirmó.