El emblemático Festival Brilla reactivará la economía navideña en Bogotá; así puede acceder y obtener beneficios

El universo onírico será el eje central de la próxima edición del Festival Brilla en Sencia, junto al estadio El Campín en Bogotá, por lo que será un espacio que ya fue epicentro de la magia navideña el año pasado con “Brilla 4 Elementos”.
Bajo una propuesta completamente renovada, la exhibición invita al público, nacional e internacional, a adentrarse en “ese mundo mágico al que se va cada noche al dormir: donde vuelan los deseos, viven los recuerdos y nacen las fantasías”.