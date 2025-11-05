Coca-Cola desata polémica por su nuevo anuncio navideño creado completamente con inteligencia artificial, ¿le gusta el video?

El nuevo anuncio navideño de Coca-Cola, lanzado a inicios de noviembre, ha despertado un intenso debate entre los consumidores y expertos en redes sociales. El motivo: la pieza fue generada completamente con inteligencia artificial (IA), una decisión que, aunque innovadora, ha sido criticada por reemplazar la creatividad humana.

El comercial muestra una secuencia de animales con rasgos humanos que reaccionan emocionados al paso de los tradicionales camiones rojos de la marca, mientras luces navideñas se encienden entre los árboles. La única figura humana es Papá Noel, también generado por IA a partir de los dibujos clásicos de la compañía.

En un comunicado, Coca-Cola destacó que “el año pasado marcamos un hito mundial con la primera película del mundo creada íntegramente con GenAI”, y que esta nueva campaña “es una prueba más de nuestro camino hacia la adopción de tecnologías emergentes para repensar cómo creamos y escalamos el contenido”.