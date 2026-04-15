Abecé del decreto que oficializa las finanzas abiertas: los bancos se compartirán la información de los usuarios

La forma en que los datos de los colombianos son tratados por el sistema financiero está en plena transformación. Ahora, las entidades tendrán mayor accesibilidad a la información de los usuarios.
Así es, Colombia avanza hacia un modelo de finanzas abiertas, una estrategia que tiene como pionero a Reino Unido y como referente más cercano a Brasil. En Colombia, pasó de ser un modelo voluntario a obligatorio, a través del Decreto 0368 de 2026.
La medida marca el paso de un modelo voluntario a uno regulado, con el objetivo de aprovechar los datos financieros para ampliar el acceso a servicios y fomentar la competencia.