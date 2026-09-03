Flypass explica lo que pasó con los 20 demandantes a los que les habrían cobrado $220 adicionales por un cruce de planes

Un grupo de usuarios presentó una acción de grupo contra F2X S.A.S., la empresa dueña de Flypass, por el presunto cobro de 220 pesos adicionales cada vez que un vehículo pasa por un peaje en los planes Standard y Colpass del sistema. Según la demanda, ese valor se estaría sumando indebidamente a la tarifa oficial que ya está regulada por el Estado.

El proceso se tramitó en el Juzgado 2 Civil del Circuito de Itagüí. La demanda se apoya en la Resolución 20213040035125 de 2021 del Ministerio de Transporte, que establece que “en ningún caso” se podrá cobrar al usuario, por el paso por la estación de peaje, un valor superior a la tarifa oficial. La misma norma prohíbe pactar con los usuarios cobros adicionales al pago del peaje, prohibición que el Ministerio reiteró en agosto de 2025 mediante una circular dirigida a todos los intermediadores del sistema.

Los apoderados de los demandantes, Hernán Panesso y Manuel García, sostienen que los peajes no son un cobro cualquiera, porque su tarifa la fija el Estado y no una empresa privada.

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Agregan que, al tratarse de un valor que el usuario no ve directamente, difícilmente lo reclama, pero que su repetición peaje tras peaje podría generar un impacto considerable en el conjunto de usuarios.

“Esta acción no cuestiona a los concesionarios ni el cobro de los peajes, que financian las vías del país. Lo que se pide es que el juez y las autoridades valoren si el cobro de un valor por encima de esa tarifa se ajusta a lo que ordena la regulación”, señalan los abogados, quienes precisan que una eventual decisión judicial cobijaría a todos los afectados, así no hayan demandado directamente.

Juan Manuel Vicente, CEO de Flypass y F2X, explicó en entrevista con EL COLOMBIANO que la compañía siempre atiende las solicitudes de sus clientes como oportunidades de mejora, y que la notificación de la demanda llegó el lunes de esta semana.

Según su versión, existe una diferencia de fondo entre el valor del peaje —que está reglamentado y que la empresa cobra exactamente como lo determina cada concesión vial— y un cobro adicional que aplica, según el plan contratado, por el uso de una forma de pago específica llamada “pasa y paga”.

De acuerdo con Vicente, en el plan Standard sí se cobran 220 pesos por usar esa modalidad, mientras que en el plan básico ese cobro no existe, aunque este último tiene otras limitaciones y costos más altos en el uso de servicios adicionales.

“Una cosa es que te estemos cobrando más por el peaje, y otra cosa es que te estemos cobrando un adicional de acuerdo al plan que tengas por la forma de pago que estás utilizando”, enfatizó.