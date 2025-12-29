x

Motociclista falleció, al parecer, calcinado, después de chocar contra un tractocamión en la vía a Caucasia

Tras el impacto, se generó un fuerte incendio que habría sido el motivo de su deceso. Conozca más detalles.

  Así quedó el tractocamión después de recibir el impacto del motociclista. FOTO Cortesía.
    Así quedó el tractocamión después de recibir el impacto del motociclista. FOTO Cortesía.
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

En la tarde del domingo 28 de diciembre, en el kilómetro 13 de la vía que conduce al municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, un motociclista murió tras quedar debajo de un tractocamión al que impactó por detrás, lo que produjo el incendio que acabaría con su vida.

De acuerdo con información preliminar, el camión, que transportaba baldosas, se incendió justo después de la colisión, lo que hizo aún más grave el hecho.

Al lugar llegó personal del Cuerpo de Bomberos para evitar la propagación del fuego, junto con autoridades viales y judiciales quienes se encargaron de la inspección técnica de la escena. Aún no se conoce la identidad de la víctima, esto debido, presuntamente, al estado en el que quedó el cuerpo después de la conflagración. A su vez, las autoridades investigan las causas exactas del accidente, que podría haberse dado por una falla mecánica, exceso de velocidad o, incluso, una imprudencia vial.

La movilidad en el sector se vio afectada ante el grave suceso, sin embargo, horas después, se habilitó el paso.

Otro motociclista fallecido, esta vez, en Medellín

Hasta el 27 de diciembre en Medellín se registraron 273 fallecidos en accidentes de tránsito, 37 menos que para la misma fecha de 2024.

