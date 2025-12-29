Un año histórico para el café: producción de 2025 fue la mejor en tres décadas y sostuvo la economía colombiana

El 2025 se consolidó como un año histórico para el café colombiano: la producción alcanzó máximos de más de tres décadas, las exportaciones se dispararon y el grano se convirtió en un soporte clave del crecimiento económico, en medio de los retos climáticos. Durante el año cafetero comprendido entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, el país alcanzó su mayor nivel de producción en tres décadas, con 14,8 millones de sacos de 60 kilos. Esta cifra representó un aumento del 17% frente al periodo anterior y superó en más de 2 millones de sacos la producción registrada en 2024. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, explicó que este resultado fue posible gracias a condiciones climáticas favorables y al impacto positivo de la renovación de los cafetales, factores que, además, reafirman la confiabilidad del origen colombiano en el mercado mundial. Puede leer: Histórica producción de café: Colombia logra su mejor cosecha en 30 años “Este resultado ratifica la confiabilidad del origen Colombia en el mundo del café: un parque cafetero saludable que refleja el trabajo disciplinado de nuestros productores, el impacto de la renovación responsable, la asistencia técnica profesional y la fortuna de una condición climática que acompañó el proceso productivo”, expresó Bahamón.

Exportaciones de café crecieron a doble dígito en 2025

El buen desempeño del sector también se reflejó en el comercio exterior. En los últimos 12 meses, Colombia exportó cerca de 13,3 millones de sacos de café, lo que representó un crecimiento del 11% frente al mismo periodo del año anterior. Entérese: “Desde 1992 no veíamos una cosecha cafetera como esta en Colombia”: Germán Bahamón En lo corrido del año, entre enero y octubre de 2025, las exportaciones sumaron 10,8 millones de sacos, un aumento del 10% frente al mismo periodo de 2024, impulsado por la fuerte demanda internacional del café colombiano. El mercado interno también mostró una dinámica positiva. Entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, el consumo interno se estimó en 2,26 millones de sacos, un incremento del 5% anual. Este resultado refleja no solo una mayor preferencia de los consumidores por el café nacional, sino también los esfuerzos del gremio cafetero por fortalecer y dinamizar el consumo doméstico. Esta fortaleza en el mercado interno se complementó con la sólida posición de Colombia en el mercado internacional. El país mantuvo su lugar como el tercer productor de café del mundo, con una participación cercana al 10% de las exportaciones globales, solo por detrás de Brasil (33,5%) y Vietnam (11,7%).

Café colombiano estaría cerca de romper récord histórico de exportaciones

De hecho, el café colombiano estaría a punto de marcar un nuevo récord histórico en 2025, al superar por primera vez los US$5.000 millones en exportaciones. Le interesa: El 31% de la caficultura de Colombia está en manos de mujeres “Las exportaciones de productos no minero energéticos crecieron fundamentalmente por las ventas de café: un 58% del crecimiento se debió al café. Si se excluye el café, las exportaciones totales caerían un 4%. Ese es el peso significativo que tiene el café en nuestras exportaciones”, explicó Javier Díaz, presidente de Analdex.

El café impulsó el crecimiento del agro y la economía en 2025

En los primeros meses de 2025, el café fue uno de los principales motores del agro y de la economía nacional. Según analistas de Anif, para el primer semestre de 2025, el sector caficultor registró un crecimiento anual de 6,4%, confirmando una recuperación sostenida tras la fuerte contracción de 17,2% observada en 2022, como consecuencia de la pandemia. Los analistas destacaron que este repunte reflejó la buena dinámica de un sector que genera empleo para cerca de 592.000 trabajadores y que hoy representa más del 11% de la canasta exportadora del país, su mayor participación en las últimas dos décadas.

Precios del café explican el auge del sector

El principal motor detrás de este auge fue el aumento de los precios del grano, que, junto con mejores condiciones climáticas, incentivó el cultivo. Más noticias: El café ya no solo se toma: ahora también se convierte en cuero En promedio a septiembre, el precio interno por carga de 125 kilogramos se ubicó en $2,8 millones, muy por encima de los $1,9 millones promedio registrados en 2024. En el mercado internacional, el precio del café alcanzó un promedio de 3,8 dólares por libra entre enero y septiembre de 2025, frente a los 3,4 dólares del año anterior. El incremento de los precios respondió, en buena parte, a factores coyunturales asociados a una menor producción en grandes países exportadores como Brasil y Vietnam. Las alteraciones climáticas, con sequías prolongadas e inestabilidad en los patrones de lluvia, redujeron la oferta esperada, mientras que la demanda global se mantuvo sólida, impulsada por el crecimiento del consumo en mercados emergentes.

Se lanzó una nueva variedad de café para enfrentar el cambio climático

En 2025, la Fedecafé también lanzó ‘Umbral’, una nueva variedad de café creada por Cenicafé tras más de tres décadas de investigación, con el objetivo de fortalecer la resiliencia del cultivo y permitir su expansión hacia zonas más cálidas y de menor altitud en Colombia. Actualmente, Umbral se encuentra en fase de pruebas en nueve fincas ubicadas en distintas regiones del país, desde Nariño y Santander hasta el Eje Cafetero, y se espera que esté disponible para los productores a partir de 2027. En contexto: Tras 30 años de investigación, Federación de Cafeteros lanza ‘Umbral’, una nueva variedad de café resistente a climas cálidos De acuerdo con los resultados preliminares, la variedad ha mostrado alta resiliencia frente a las altas temperaturas y a las principales plagas, y puede cultivarse desde los 850 metros sobre el nivel del mar, un rango que anteriormente no era considerado apto para el café. Esta característica permitirá ampliar la frontera agrícola y aprovechar tierras hoy subutilizadas. “Regiones como Rivera y Aipe, en el Huila, que fueron tradicionalmente cafeteras pero abandonaron el cultivo por el calor, podrán volver a sembrar. Con Umbral podremos bajar el piso térmico y recuperar esas zonas productivas”, explicó el directivo. Así las cosas, el desempeño del café en 2025 no solo confirmó su papel histórico como pilar del sector agropecuario, sino que también lo posicionó como un factor clave de estabilidad externa y crecimiento económico para Colombia. Lea aquí: EE. UU. deja libres de arancel el 72% de las exportaciones de Colombia y abre una ventana histórica para crecer No obstante, el reto hacia adelante será sostener esta bonanza en un escenario de alta dependencia climática, mayor competencia internacional y presiones de costos, lo que exigirá profundizar las estrategias de productividad, sostenibilidad y diversificación del valor agregado del grano colombiano.

