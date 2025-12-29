Preste atención: el 31 de diciembre no operará el metrocable de Arví

El Metro de Medellín informó que este martes, 30 de diciembre, la Línea L del Metrocable que cubre el trayecto desde la estación Santo Domingo hasta el parque natural Arvi prestará servicio comercial de manera normal, algo que no ocurrirá al día siguiente, 31 de diciembre.

Le recomendamos leer: Aproveche: habrá tarifa especial en el metrocable a Arví con esta caja de compensación, ¿a cómo quedaría el pasaje?

La razón es que en esa fecha, que coincide con las festividades de Año Nuevo, se realizará el sistema de transporte aéreo una labora de mantenimiento que se programa semanalmente.

Coincide también esa decisión con el hecho de que los parques de Comfenalco, Comfama y Arvi no estarán abiertos al público ese mismo 31 de diciembre y por consiguiente pierde sentido la operación de las cabinas ya que la vocación de estas es servir de apoyo a la actividad turística que allí se realiza, muy diferente a las demás líneas.

El sistema de Metrocable está constituido por seis rutas de cabinas aéreas que comunican diferentes sitios de la ciudad caracterizados por las altas pendientes con la zona céntrica que tiene como eje el río Medellín.