x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Preste atención: el 31 de diciembre no operará el metrocable de Arví

En esa fecha también habrá horario especial para la operación de todo el sistema masivo de transporte, debido a las festividades de Año Nuevo

  • La Línea L del Metrocable apoya la actividad turística de la reserva natural Arvi. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
    La Línea L del Metrocable apoya la actividad turística de la reserva natural Arvi. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
Redacción El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

El Metro de Medellín informó que este martes, 30 de diciembre, la Línea L del Metrocable que cubre el trayecto desde la estación Santo Domingo hasta el parque natural Arvi prestará servicio comercial de manera normal, algo que no ocurrirá al día siguiente, 31 de diciembre.

Le recomendamos leer: Aproveche: habrá tarifa especial en el metrocable a Arví con esta caja de compensación, ¿a cómo quedaría el pasaje?

La razón es que en esa fecha, que coincide con las festividades de Año Nuevo, se realizará el sistema de transporte aéreo una labora de mantenimiento que se programa semanalmente.

Coincide también esa decisión con el hecho de que los parques de Comfenalco, Comfama y Arvi no estarán abiertos al público ese mismo 31 de diciembre y por consiguiente pierde sentido la operación de las cabinas ya que la vocación de estas es servir de apoyo a la actividad turística que allí se realiza, muy diferente a las demás líneas.

El sistema de Metrocable está constituido por seis rutas de cabinas aéreas que comunican diferentes sitios de la ciudad caracterizados por las altas pendientes con la zona céntrica que tiene como eje el río Medellín.

Esta fue concebida como una solución innovadora para conectar zonas de difícil acceso, especialmente barrios ubicados en laderas y áreas de alta pendiente, con el resto de la red de transporte. Su operación se articula con el metro, el tranvía, los buses y otros sistemas complementarios, permitiendo a los usuarios movilizarse con un solo esquema tarifario.

La primera línea de Metrocable entró en funcionamiento en 2004, convirtiendo a Medellín en una ciudad pionera a nivel mundial en el uso de teleféricos como transporte público urbano. Desde entonces, el sistema ha sido ampliado con varias líneas que cubren comunas del nororiente, noroccidente y otras zonas estratégicas. Cada cabina se desplaza de manera continua, lo que reduce tiempos de espera y facilita un flujo constante de pasajeros.

Le puede interesar: La historia del Metrocable de Medellín, el primer transporte urbano de cable en el mundo que cayó por primera vez en 20 años

Metro de Medellín: recuerde que habrá horario especial

Con ocasión de la temporada decembrina, el Metro también había informado que el 31 de diciembre el sistema masivo de transporte cerrará más temprano, pues solo operará hasta las diez de la noche.

También le puede interesar: Concejo dio luz verde al Metro de Medellín para crear reaseguradora en islas Bermudas, ¿por qué hay polémica?

Esta última medida cobija a todas las líneas del sistema, es decir, las A (Niquía-La Estrella, B (San Antonio-San Javier), T y H (Tranvía Ayacucho, integrada al metro, y La Sierra) , J (metrocable San Javier- La Aurora), K (metrocable Acevedo Santo Domingo), M (tranvía Miraflores-Trece de Noviembre), P (metrocable de Picacho), 1 (Metroplús que va por el Ferrocarril), 2 (Metroplús de la Av. Oriental) y O (Avenida 80), en las que las que estarán garantizadas las transferencias hasta esa hora.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida