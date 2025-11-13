En medio de la crisis fiscal, Gobierno tomaría el manejo de billonario fondo que es autónomo

Un borrador de decreto trae un preocupante cambio para el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes). El documento propone que la administración de los recursos del fondo, que hoy pertenece a la Financiera de Desarrollo Nacional, pasen a manos del Ministerio de Hacienda.
Para contexto, el Fondes se creó como un patrimonio autónomo público destinado a financiar grandes proyectos de infraestructura y capitalizar empresas de servicios públicos bajo estrictos criterios de viabilidad técnica, legal y financiera.
Actualmente, cuenta con activos cercanos a 4,1 billones de pesos y 1,5 billones en recursos líquidos, provenientes en buena parte de la venta de activos de la Nación, lo que exige un manejo responsable y transparente.
Por ejemplo, cuando el Gobierno vende su participación en una empresa estatal (como ocurrió con Isagen en 2016), los recursos obtenidos no se destinan al gasto corriente, sino que se canalizan al Fondes para una futura inversión de largo plazo, asegurando que esos ingresos se utilicen para financiar proyectos que generen desarrollo económico sostenible.