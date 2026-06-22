Fondo Nacional del Ahorro lanza jornada para acelerar créditos de vivienda ya aprobados

Obtener la aprobación de un crédito hipotecario representa uno de los pasos más importantes para acceder a vivienda propia. Sin embargo, para muchos colombianos el proceso no concluye con la aprobación del financiamiento. La búsqueda del inmueble adecuado, la comparación de alternativas y el avance hacia el desembolso del crédito suelen convertirse en nuevos retos para las familias. Con el objetivo de acompañar a los afiliados en esta etapa, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) realizará una nueva jornada de Asesor Exprés Inmobiliario, una estrategia liderada por la Gerencia de Vivienda de la entidad que busca apoyar a quienes ya tienen un crédito aprobado, pero aún no han encontrado la vivienda que desean adquirir. Le puede gustar: “Es falso”: Abelardo niega supuesto plan para privatizar el Fondo Nacional del Ahorro y otras entidades La iniciativa busca orientar a los consumidores financieros en la identificación de oportunidades de vivienda que se ajusten a sus necesidades y les permitan avanzar en el proceso de compra.

¿Qué es el Asesor Exprés Inmobiliario?

El Asesor Exprés Inmobiliario es una estrategia de acompañamiento diseñada para facilitar el proceso de adquisición de vivienda a los afiliados del FNA. A través de asesorías personalizadas, la entidad orienta a las personas que cuentan con créditos previamente aprobados para que puedan encontrar alternativas habitacionales y avanzar hacia la materialización de esos recursos. El objetivo es que más familias logren concretar la compra de su inmueble y transformen la aprobación del crédito en una solución habitacional efectiva.

Un apoyo para quienes ya tienen crédito aprobado

La jornada está dirigida especialmente a afiliados que ya recibieron la aprobación de su crédito de vivienda y requieren apoyo para identificar proyectos o inmuebles que se ajusten a sus expectativas y capacidad financiera. Con esta estrategia, el Fondo Nacional del Ahorro busca ofrecer una atención integral que no solo facilite el acceso al crédito, sino también el camino necesario para convertir ese financiamiento en vivienda propia.

La entidad señaló que este acompañamiento especializado pretende agilizar el proceso de búsqueda y acercar a los afiliados a oportunidades que les permitan concretar la compra de su nuevo hogar.

Jornada en Medellín