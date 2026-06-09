“Es falso”: Abelardo niega supuesto plan para privatizar el Fondo Nacional del Ahorro y otras entidades

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella desmintió una versión sobre un supuesto documento que plantea una profunda reestructuración del Estado colombiano, incluyendo privatizaciones, eliminación de entidades y recortes presupuestales. A través de su cuenta de X, De la Espriella sostuvo que el senador Ariel Ávila, quien difundió la información de los recortes, “miente, como de costumbre. Es falso que la campaña de Abelardo tenga una lista de entidades por privatizar y es falso que se privatizará el Fondo Nacional del Ahorro (FNA)”, escribió el aspirante presidencial. En el mismo mensaje, De la Espriella afirmó que las acusaciones hacen parte de una supuesta estrategia política en su contra.

Hay que decir que la versión de Ávila desató polémica e incertidumbre, pues el FNA hoy cuenta con las tasas de créditos hipotecarios más cómodas para que los colombianos compren vivienda, pero, además, atiende a alrededor de 2,4 millones de usuarios.

El supuesto documento de privatizaciones

La controversia surgió luego de que se conociera un borrador divulgado por Noticias Uno y el senador de la Alianza Verde Ariel Ávila, según el cual, la campaña de De la Espriella contemplaría una reducción del 40 % del tamaño del Estado. De acuerdo con ese documento, la propuesta buscaría reducir cerca de 20 billones de pesos del presupuesto nacional entre 2026 y 2027 mediante la intervención de 121 entidades y empresas estatales, a través de procesos de privatización, eliminación, fusión o traslado de funciones. Le puede gustar: Esto pasaría si gana el voto en blanco a la presidencia en segunda vuelta: le contamos El texto plantea la privatización de 39 empresas públicas. Entre ellas aparecen el Fondo Nacional del Ahorro, el Banco Agrario, Satena y Cenit, filial de Ecopetrol encargada del transporte de hidrocarburos. Asimismo, propone la eliminación de organismos como la Imprenta Nacional, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Superintendencia de Transporte y el fondo de promoción cinematográfica, además de avanzar hacia la digitalización total de la información oficial del Estado.

El impacto de privatizar el FNA

Las declaraciones de Ávila se enfocaron especialmente en el eventual impacto que tendría una privatización del FNA. Según el senador, la entidad cumple una función social al ofrecer alternativas de financiamiento para hogares de menores ingresos y sectores de clase media que enfrentan mayores barreras para acceder al crédito tradicional.

Ávila señaló que el Fondo Nacional del Ahorro otorga créditos con condiciones preferenciales para vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, incluyendo opciones de financiación de hasta el 100 % del valor del inmueble y tasas de interés que, según indicó, se ubican entre 9,5 % y 13 %. El congresista sostuvo que una eventual privatización podría eliminar estos beneficios y equiparar sus condiciones a las de la banca privada. Además, destacó que la entidad cuenta con un patrimonio cercano a los 11 billones de pesos y, aunque opera bajo criterios financieros similares a los de otras entidades del sector, mantiene una función social orientada a facilitar el acceso al crédito. Mientras continúa la discusión pública sobre el contenido del documento, la campaña de Abelardo de la Espriella insiste en que no existe una lista oficial de privatizaciones ni un plan para vender entidades estatales, desmintiendo específicamente las versiones relacionadas con el Fondo Nacional del Ahorro. Entérese: Sigue enredado el debate presidencial de segunda vuelta: Cepeda exige reglas y De La Espriella lo acusa de evadirlo