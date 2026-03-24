El primer fraude penal con IA, que sacudió a Spotify, Apple, Amazon y YouTube, desvió 8 millones de dólares en regalías

La industria musical enfrenta un punto de quiebre. Un músico de Carolina del Norte, Estados Unidos, convirtió la inteligencia artificial en una máquina de ingresos ilegales, desviando más de 8 millones de dólares en regalías mediante reproducciones falsas. El protagonista es Michael Smith, quien se declaró culpable ante un tribunal federal de Nueva York por conspiración para cometer fraude electrónico. Su esquema marca el primer caso penal en Estados Unidos por estafa vinculada al streaming musical con IA. El fraude afectó directamente a plataformas como Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Music. Puede leer más: En 2025, 80 artistas generaron más de 10 millones de euros cada uno en Spotify

Cómo se armó el negocio ilegal: bots, canciones de IA y millones de reproducciones falsas

El plan de Smith era técnicamente elaborado y seguía la siguiente lógica: cuantas más veces se reproduzca una canción en Spotify, Apple Music, Amazon Music o YouTube Music, más dinero recibe quien la registró. No importaba si la canción era buena, o si alguien la escuchaba de verdad. Smith entendió eso desde el principio. Según los documentos judiciales, el esquema comenzó en 2017 con su propio catálogo de composiciones humanas. Pero pronto se dio cuenta de que el volumen de canciones no era suficiente para escalar las ganancias. Entonces recurrió a la inteligencia artificial. Al asociarse con el director ejecutivo de una empresa dedicada a la creación automatizada de música, cuyo nombre no aparece en los registros judiciales, Smith comenzó a inundar las plataformas con cientos de miles de canciones generadas por software.

El acuerdo entre ambos contemplaba el pago de 2.000 dólares mensuales o el 15% de los ingresos, lo que fuera mayor. Aunque los documentos no identifican a la empresa, Billboard informó que cientos de las canciones registradas a nombre de Smith incluyen como coautor a Alex Mitchell, fundador y director de Boomy, una conocida aplicación de creación musical con IA. Mitchell dijo a ese medio que Smith se había presentado siempre como alguien legítimo y que los detalles de la acusación lo sorprendieron. Boomy no ha respondido solicitudes de comentarios y Mitchell no enfrenta ningún cargo.

La estructura del fraude, así funcionaba la red de bots

En su momento de mayor actividad, la red de Smith operaba con 1.040 cuentas bot (programa informático diseñado para ejecutar tareas automatizadas, repetitivas y predefinidas a través de internet, simulando el comportamiento humano). Cada cuenta realizaba aproximadamente 636 reproducciones al día. Eso equivale a 661.440 escuchas diarias, lo que generaba cerca de 1,2 millones de dólares al año en ingresos, según una investigación preliminar de Rolling Stone que fue la primera en cubrir el caso en detalle. Para no levantar alarmas, Smith ideó dos mecanismos de evasión. El primero fue el uso de una red privada virtual, una VPN, para disfrazar el origen de las reproducciones y simular que venían de lugares distintos del mundo. El segundo fue distribuir las escuchas entre un catálogo enorme de canciones, en lugar de concentrarlas en pocos temas. Así evitaba el tipo de picos estadísticos que podrían alertar a los algoritmos de las plataformas. Las cuentas bot utilizaban suscripciones pagas de los servicios de streaming, lo que les daba una apariencia de legitimidad frente a los sistemas de detección automática. El sistema funcionaba las 24 horas del día, durante siete años.

El impacto económico: cómo se roban regalías en el streaming

El corazón del problema está en el modelo de negocio del streaming. Las regalías se distribuyen desde un fondo común fijo, según el porcentaje de reproducciones. En otras palabras, ese dinero se divide entre todos los artistas en función del porcentaje que representa cada uno dentro del total de reproducciones. Si un artista acumula el 1% de todas las escuchas del mes, recibe el 1% del fondo. Al inflar artificialmente sus cifras, Smith capturó ingresos que debían ir a artistas reales. Es decir, no solo generó dinero ilícito, sino que redujo directamente las ganancias de músicos legítimos. El fiscal federal de Manhattan, Jay Clayton, lo resumió así: “Las canciones y los oyentes eran falsos, pero el dinero robado era completamente real, millones en regalías que debían llegar a artistas y titulares de derechos legítimos”.

El fraude comenzó a desmoronarse en 2023, cuando las plataformas detectaron patrones anómalos. La alerta definitiva provino del Mechanical Licensing Collective (MLC), entidad encargada de recaudar y distribuir regalías digitales. El MLC identificó irregularidades en los datos de escucha y notificó al Departamento de Justicia. Su intervención temprana evitó que se desviaran más recursos destinados a compositores legítimos. En un comunicado emitido el mismo día de la declaración de culpabilidad, el MLC afirmó que su detección temprana evitó que continuaran desviándose regalías mecánicas que correspondían a compositores legítimos. También señaló que el fallo resalta la grave amenaza que el fraude por streaming representa para toda la industria. Smith fue arrestado en 2024 y enfrentó tres cargos relacionados con el uso masivo de bots. Actualmente permanece en libertad bajo fianza de 500.000 dólares, a la espera de sentencia el próximo 29 de julio. El acusado aceptó confiscar 8.091.843 de dólares y podría enfrentar hasta cinco años de prisión. El caso está en manos del juez John G. Koeltl. Además, Smith, residente de Cornelius, Carolina del Norte, compareció el pasado jueves 19 de marzo ante el juez John G. Koeltl en el Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York.

Un problema que va más allá de un solo caso: la epidemia del streaming falso