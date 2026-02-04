“La IA viene a reemplazar muchos trabajos, es un hecho”: CEO de la fintech Payana

Matías Umaschi, CEO y cofundador de Payana, fintech de agentes de IA para contabilidad, tesorería, finanzas y conciliación en Latinoamérica.

Cambios tributarios en Colombia, el reto de adaptarse rápido

Desde la experiencia de sus clientes, Payana observa que los cambios normativos son traumáticos no por mala fe, sino por falta de capacidad operativa. “La Dian cada vez tiene más reglas y más control. A las empresas les puede costar cumplir no porque no quieran, sino porque no tienen las capacidades”, explica. La fintech entra justamente ahí, automatizando procesos de tesorería, contabilidad y finanzas para asegurar que cada gasto sea deducible y cada proveedor esté certificado y verificado. “La tecnología te da esquemas flexibles para adaptarte al contexto”, insiste Umaschi. Hoy, Payana, de emprendedores argentinos, trabaja con cerca de 300 compañías en Colombia, de sectores tan diversos como gastronomía, agromanufactura, metalmecánica, logística y servicios. El foco es transversal de esto es el back office administrativo (conjunto de sectores y funciones administrativas que están detrás de la operación de una empresa). “Creamos súper equipos administrativos con agentes de inteligencia artificial”, dice el CEO. No son simples chatbots. Son sistemas que razonan, entienden el contexto y ejecutan decisiones. “Antes los sistemas eran rígidos. La IA trajo la capacidad de adaptarse al contexto”. Conozca más: Colombia lidera el boom fintech en Latinoamérica con un crecimiento del 387%

Salario mínimo y costos laborales son el ‘trending topic’ empresarial

Si hay un tema recurrente en las conversaciones con clientes, es el aumento del salario mínimo. “Ese es el trending topic”, reconoce Umaschi. El impacto no es solo nominal, sino en productividad. “Muchos nos dicen: el costo total de la empresa se me incrementó 10%. ¿Cómo hago para ser más productivo?”. En ese punto cita a David Vélez, fundador de Nubank: “Las personas no se hacen 24% más productivas de un día para otro. Necesitan herramientas”. Por eso, estima que algunas empresas frenan contrataciones; otras ajustan nóminas. En ambos casos, la respuesta es tecnología e inteligencia artificial.

Para afrontar cambios fuertes con el alza del 23% del salario, Payana mide resultados, “tenemos métricas duras: 85% de tiempo ahorrado en tareas de bajo valor, repetitivas. Analistas que ahora analizan y no están llenando Excel”, afirma. En pagos y conciliaciones, la reducción de errores llega al 96%. Menos pagos duplicados, menos errores operativos y mayor control frente a la autoridad fiscal.

Matías Umaschi, CEO y cofundador de Payana.

¿Se acabaron los empleos por culpa de la inteligencia artificial?

Tras la experiencia de la fintech de cuatro años en el mercado, Umaschi marca una diferencia clave sobre el uso de la IA en las empresas, asegura que un chatbot no es lo mismo que agente de IA. “Un chatbot te responde. Un agente ejecuta”, explica. Eso es lo que hace Payana: recibe facturas, se conecta con bancos, ERP (software) u Oracle, autoridades fiscales, WhatsApp y correo electrónico. “Cuatro puntos de acceso que nos permiten ejecutar todo: conciliaciones, notificaciones a la Dian, recordatorios de cobro, todo con reglas de negocio y ley tributaria local”. Por lo tanto, el debate IA versus personas es inevitable. Para Umaschi, las empresas tecnológicas toman decisiones meritocráticas y basadas en resultados. “Si una tarea la hace un sistema más barato, mejor y con mayor precisión, toman la decisión”. Lo compara con Excel o AutoCAD, en su momento, no desaparecieron las profesiones, pero sí cambiaron. “La IA va a reemplazar muchos trabajos, es un hecho. El que no se adapte va a tener dificultades”. En contabilidad, el rol migra del cierre eterno de libros a la recomendación estratégica. Puede leer: ¿Su reemplazo es una IA? Estas son las marcas de la ola de despidos en 2026 “Lo que no tiene valor va a desaparecer. Eso lo va a hacer una máquina. Los humanos agregan valor”, sentencia. En ese sentido, para Payana, más complejidad implica más necesidad de tecnología, aunque reconoce el dilema: la inversión tecnológica no es inmediata. “No es magia. Procesos, sistemas y entrenamiento toman tiempo, y en contextos de incertidumbre cuesta decidir”.

Medellín, base operativa y talento colombiano

La visita a Medellín no fue casual. “Nuestro primer cliente fue un restaurante en El Poblado”, recuerda. Colombia y Medellín son hoy la base operativa clave de la startup, con un tercio del equipo está en el país. Actualmente, de unos 35 empleados, entre 12 y 15 están en Colombia. En Medellín, el plan es duplicar el equipo este año. El 80% de la compañía son ingenieros. “El talento en Colombia es increíble. Por eso estamos invirtiendo cada vez más en talento colombiano”, afirma. A su vez, el cierre de 2025 de la fintech fue contundente. “Crecimos 3X, duplicamos el volumen operativo y aumentamos 30% el equipo en Colombia”. Además, unificaron plataformas regionales e hicieron una fuerte inversión tecnológica. Para 2026, el plan apunta a seguir invirtiendo en tecnología, crecer en clientes y ampliar soluciones para CFO, CEOs y equipos contables, concentrados en Colombia, México y Argentina.

Emprender sin fórmulas mágicas