“La IA viene a reemplazar muchos trabajos, es un hecho”: CEO de la fintech Payana

En un país donde las reglas fiscales por reformas tributarias cambian rápido, el salario mínimo presiona costos al alza y las tensiones geopolíticas mueven el tablero económico semana a semana, la tecnología dejó de ser opcional.
Esa es la conclusión de Matías Umaschi, CEO y cofundador de Payana, fintech que ya trabaja con unas 300 empresas medianas y grandes en Colombia, y quien visitó Medellín. En entrevista con EL COLOMBIANO, Umaschi afirma, ante este panorama, que la velocidad de cambio es lo más contundente para las empresas.
“En lo tributario, fiscal y económico, lo que vemos es que las empresas sin tecnología no están listas para adaptarse y pasan al no cumplimiento”. Por eso, para el fundador, la adaptabilidad es hoy un factor de supervivencia empresarial, y la tecnología es el eje que la hace posible.
