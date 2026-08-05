Garmin se negó a perder el rumbo; así venció a Apple y Google con ingresos récord de 2.022 millones de dólares

En 2008, casi nadie hubiera apostado un peso por el futuro de Garmin. La empresa vendía navegadores GPS para carros, un negocio que representaba el 70% de sus ingresos, y de la noche a la mañana ese negocio quedó obsoleto. 18 años después, la compañía acaba de reportar el trimestre más fuerte de toda su historia, tras consolidar su tecnología para relojes inteligentes y equipos para deportes. La cifra, reportada esta semana, da cuenta de 2.022 millones de dólares en ingresos entre abril y junio de 2026, unos 1.750 millones de euros al cambio actual. Por otro lado, el beneficio operativo llegó a 615,5 millones de dólares, un 30% más que en el mismo periodo de 2025. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver casi dos décadas atrás. Lea más: Apple desbanca a Nvidia tras acercarse a los US$5 billones en bolsa

El golpe que debía acabar con Garmin

Fundada en 1989 en Lenexa, Kansas (EE.UU.), por los ingenieros Gary Burrell y Min Kao, quienes combinaron sus nombres para bautizar la marca, Garmin arrancó vendiendo sistemas GPS para aviación y luego se convirtió en líder mundial de navegadores para carros. Su primer nombre fue ProNav. Desde entonces, ha vendido más de 300 millones de dispositivos de navegación y comunicación en el mundo. En 2008, la compañía vendió 16,9 millones de navegadores portátiles y controlaba el 36% de ese mercado a nivel global. Generó 3.500 millones de dólares ese año, el 70% proveniente de los GPS para automóviles. Ese mismo año, Apple lanzó el iPhone 3G con Google Maps preinstalado y GPS integrado de fábrica. Poco después llegó Android con la misma jugada. De repente, nadie necesitaba pagar cientos de dólares por un aparato aparte para no perderse en la carretera. Por eso, las acciones de Garmin, que había llegado a valer más de 20.000 millones de dólares, se desplomaron cerca de un 80% en apenas 12 meses. Los analistas la daban por muerta. La primera respuesta de la junta directiva fue la típica de una empresa asustada, pelear de frente. En 2009 lanzó el nüvifone, un teléfono inteligente desarrollado con Asus. Llegó tarde, costaba demasiado y no tenía potencia suficiente. Fue un fracaso, y Garmin insistió con nuevas versiones durante casi dos años más antes de rendirse en ese frente.

Garmin CIRQA detecta frecuencia cardíaca, estrés y temperatura de la piel, así como seguimiento del ciclo menstrual, embarazo y sueño.

El giro hacia los nichos que nadie quería

Mientras el nüvifone se hundía, un proyecto casi invisible dentro de la empresa empezaba a tomar forma. En 2003, mucho antes de la crisis, Garmin había lanzado el Forerunner 101, un GPS portátil voluminoso y de nicho que en su momento pasó sin pena ni gloria, toda la línea vendió menos de 400 millones de dólares. Pero ahí hubo una pista para Garmin, se trató de corredores, ciclistas y deportistas de resistencia, quienes empezaban a querer medir su rendimiento con datos, y ningún celular hacía eso bien. Tras el fiasco del nüvifone, Garmin casi duplicó su equipo de investigación y desarrollo, hasta destinar más del 30% de su planta a ingeniería. En lugar de competir por navegación masiva, la empresa apostó por tres frentes donde el teléfono no llegaba fácilmente. En ese contexto, un piloto o un capitán de barco no confía su seguridad a la batería de un celular. Garmin entendió eso y reforzó sus divisiones de aviación y náutica, mercados especializados donde la competencia de los smartphones era, y sigue siendo, mínima. Puede leer: De Huawei a Garmin y Apple: cinco relojes inteligentes para cada estilo de vida (y bolsillo) en Colombia Mientras buena parte de la industria tecnológica tercerizaba su producción en Asia, Garmin decidió fabricar sus propios dispositivos. Esa integración vertical le dio control sobre la calidad y le permitió vender equipos de alto precio a profesionales y entusiastas dispuestos a pagar por ellos, en lugar de competir por el precio más bajo. Álvaro Ramírez Gutiérrez, fundador de la firma de análisis de negocios Cayman Black, explicó que Garmin realizó varios movimientos como atacar nichos donde la vida de alguien puede depender del aparato, fabricar internamente para controlar la calidad y vender equipos especializados con márgenes altos en lugar de pelear por volumen.

Apple Watch, el segundo golpe

En 2015, cuando parecía que Garmin ya había resuelto su problema, llegó una segunda amenaza, el Apple Watch. Poco después aparecieron los relojes con Wear OS de Google y los modelos de Samsung. En teoría, Garmin volvía a estar en desventaja frente a rivales con presupuestos muchísimo más grandes. Esta vez, en lugar de intentar ser aceptable para todo el mundo, como había intentado con el nüvifone, Garmin decidió ser perfecta para un grupo específico: los atletas serios y de rendimiento. Reforzó la línea Fenix, nacida en 2012, y el Forerunner, con métricas que ningún reloj de consumo masivo ofrecía entonces, como umbral de lactato, VO2 máximo, carga de entrenamiento, oscilación vertical. También sumó autonomía de batería como argumento de venta. Mientras un reloj inteligente convencional necesita cargarse casi a diario, varios modelos de Garmin funcionan semanas seguidas, algo clave para deportistas de resistencia y montañistas. La compañía amplió el terreno como comunicadores satelitales, dispositivos con carga solar, detectores de peces y sistemas de navegación para barcos y aviones. La consigna se centró en dejar de ser una marca de navegación y volverse una compañía de tecnología para gente con vida activa.

El mejor trimestre de la historia de Garmin

Ese giro terminó de rendir frutos en el 2026, cuando Garmin cerró el segundo trimestre con ingresos récord de 2.022 millones de dólares, un 11% más que hace un año. El margen bruto pasó del 58,8% al 62,4%, y el margen operativo subió del 26% al 30,4%. Parte de esa mejora vino de una mezcla de productos más rentable y de un reembolso de 21 millones de dólares por aranceles pagados con anterioridad. El área de fitness fue la protagonista de las cifras récord de la compañía. Sus ingresos crecieron un 25% hasta 756,8 millones de dólares, cerca del 37% de toda la facturación trimestral de la compañía. Las ganancias llegaron a 277 millones de dólares, un 40% más que en 2025. Parte de los buenos resultados, según Garmin, es que los usuarios de hoy buscan interpretar su recuperación, su sueño, su carga de entrenamiento y la evolución de su rendimiento, algo que ningún reloj básico ofrece. Así las cosas, durante el trimestre, Garmin lanzó los relojes Forerunner 70 y Forerunner 170, pensados para corredores, y presentó CIRQA Smart Band, su primera pulsera sin pantalla, diseñada para registrar salud y actividad sin obligar a pagar una suscripción.

No todo subió por igual en Garmín, por ejemplo, la división Outdoor bajó sus ingresos un 2%, hasta 482,7 millones de dólares, por el mal desempeño de los navegadores para carro y los relojes de aventura. Aun así, mantuvo una ganancia del 34% y generó 163,6 millones de dólares de beneficio operativo. El negocio marino subió un 14%, hasta 341,4 millones de dólares, y el de aviación creció un 8%, hasta 268,7 millones. La línea de equipos para fabricantes de automóviles (OEM) aumentó apenas un 1%, hasta 172 millones de dólares en ingresos, pero volvió a dar ganancias en cerca de 3 millones de dólares. Conozca aquí: El espejismo de la autonomía: la verdad detrás de los gadgets que miden la salud y el deporte

Wall Street se rindió ante las cifras

A su vez, el movimiento más relevante del trimestre para Garmin fueron dos compras, ya que cerró la adquisición de TrainingPeaks y TrainHeroic, dos plataformas que deportistas y entrenadores usan para planificar sesiones, analizar cargas de entrenamiento y organizar calendarios. Con esas compras, la empresa amplía su control sobre el mundo digital del entrenamiento y refuerza la conexión entre sus dispositivos, los datos fisiológicos que recogen y la planificación deportiva. Para los ciclistas, eso puede traducirse en más integración entre Garmin Connect, TrainingPeaks, los medidores Edge y los relojes multideporte. Los resultados dejaron atrás lo que esperaba el mercado, debido a que la empresa reportó una utilidad por acción de 2,81 dólares sobre ingresos de 2.020 millones, frente a los 2,30 dólares y 1.940 millones que proyectaba Wall Street. La reacción se vio reflejada en la acción que subió cerca de un 17% hasta los 296,76 dólares antes de la apertura del mercado, muy cerca de su máximo de 52 semanas, en 298,75 dólares. La capitalización bursátil de la compañía llegó a 57.210 millones de dólares. Garmin también generó 276 millones de dólares de flujo de caja libre en el trimestre y cerró con cerca de 4.400 millones de dólares entre efectivo y valores negociables. Ante estos números, Garmin subió su previsión de ingresos para todo 2026 a 8.050 millones de dólares, frente a los 7.900 millones que proyectaba antes, y elevó su meta de utilidad por acción ajustada a 10 dólares, desde los 9,35 dólares anteriores. La compañía advirtió, eso sí, que el aumento en el costo de los chips de memoria podría presionar sus márgenes en lo que resta del año, aunque sigue esperando que el margen se expanda en el balance completo de 2026. Cliff Pemble, presidente y consejero delegado de Garmin, atribuyó los resultados a que todos los segmentos del negocio aportaron al crecimiento, y dijo que el desempeño del primer semestre le da a la empresa confianza para subir sus proyecciones para el resto del año. Puede leer más: Google actualiza Gemini 3.5 Flash: permite crear agentes IA que hablen con otras plataformas

Del casi cierre a los 8.050 millones de dólares esperados para 2026