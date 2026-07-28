Apple desbanca a Nvidia tras acercarse a los US$5 billones en bolsa

Apple volvió a convertirse en la empresa cotizada más valiosa del mundo tras acercarse a una capitalización bursátil de US$5 billones, impulsada por un alza de 1,97% en el precio de sus acciones.

El avance permitió al fabricante del iPhone superar nuevamente a Nvidia, que perdió más de 4% de su valor en bolsa en una jornada marcada por nuevas dudas de los inversionistas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial y el crecimiento de la competencia proveniente de China.

La cotización del fabricante del iPhone superó los US$339 por acción, elevando su valor de mercado a casi US$5 billones.

En contraste, Nvidia registró un retroceso superior al 4%, reduciendo su capitalización hasta aproximadamente US$4,78 billones.