El espejismo de la autonomía: la verdad detrás de los gadgets que miden la salud y el deporte

Vivimos en una época en que cualquiera puede comprar el mismo anillo de titanio que usa el CEO de una multinacional tecnológica en Silicon Valley o la misma pulsera que registra los latidos de Cristiano Ronaldo antes de cobrar un penal. En apariencia, es el fin de la dependencia del consultorio para entender el propio cuerpo.
Hoy basta con un vistazo a la muñeca para recibir un veredicto sobre el corazón, el sueño o el estrés, pero esa aparente autonomía oculta una paradoja: mientras millones de personas se obsesionan con métricas digitales, la ciencia advierte que estamos delegando nuestra paz mental en algoritmos que, a menudo, adivinan más de lo que diagnostican.