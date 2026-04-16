Gobierno alista adjudicación de 8 proyectos a TGI para cubrir déficit de gas natural

En medio de un escenario de reducción de reservas en campos tradicionales, el Gobierno Nacional acelera decisiones para evitar un desbalance entre oferta y demanda de gas natural en los próximos años.
Como los reveló Portafolio, en las próximas semanas se adjudicarían ocho proyectos de infraestructura a Transportadora de Gas Internacional (TGI), una jugada que forma parte de un paquete más amplio de 12 obras estratégicas diseñado por el Ministerio de Minas y Energía.
La cartera de Energía asegura que esto busca fortalecer la confiabilidad del sistema y aumentar la disponibilidad de gas en más de 1.254 millones de pies cúbicos diarios.
Es, en la práctica, una respuesta anticipada a un déficit que ya empieza a proyectarse en el horizonte energético, teniendo en cuenta que Colombia tiene un déficit de gas, agrandado para 2026, que ya no sería del 23%, sino del 39%, según Andesco, unos 175 millones de pies cúbicos por día para 2026.
Jorge Andrés Henao, gerente general de TGI, confirmó que la compañía presentó propuestas formales para ocho de esas iniciativas y que el proceso está en la recta final de evaluación técnica y contractual. La expectativa, según dijo, es que la adjudicación se concrete en cuestión de semanas.
“Esperamos que el Gobierno nacional a través de la Unidad de Planeación Minero Energética y a través del Ministerio los pueda adjudicar en las siguientes semanas”, dijo Henaro a Portafolio.
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Ante esta panorama, Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas, dio luces sobre los proyectos de regasificación que, según ella, deben avanzar a la etapa de inversión final para garantizar el abastecimiento de gas cuando entre el fenómeno de El Niño.
“En el último fenómeno del Niño 23-24, 30% de la energía que consumimos los colombianos se generó con gas natural. Adicional a eso, en 2026, 21% del total de la demanda térmica y no térmica de gas es gas importado. En ese orden de ideas, necesitamos con urgencia que entre en operación una infraestructura adicional para que complemente la única infraestructura existente que hoy está en Barú”, dijo Murgas.