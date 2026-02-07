Cemargos, Grupo Nutresa y Corona se apuntarían en la reactivación de Venezuela

Hace casi dos décadas, la frontera entre Colombia y Venezuela era una de las arterias comerciales más dinámicas de la región. En su mejor momento, nuestro país le vendía al vecino cerca de US$7.000 millones al año, se movían 3,56 millones de toneladas de mercancías y más de 227.600 camiones de carga cruzaban de un lado a otro. Ese intenso flujo de negocios se desplomó con la crisis diplomática y el cierre de fronteras, hasta que la reapertura en 2022 empezó a devolverle gradualmente el pulso al comercio binacional.
Ahora el panorama parece más prometedor. La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos abrió una ventana histórica de oportunidades comerciales, y grandes empresas colombianas ya se están moviendo con esperanza hacia ese nuevo escenario. Compañías como Cementos Argos están evaluando su regreso, mientras que Grupo Nutresa anunció ambiciosos planes para expandir sus ventas de chocolates, galletas, helados y café, aprovechando el posible reinicio del libre comercio y la mayor disponibilidad de divisas para exportar productos colombianos a Venezuela.
Este nuevo contexto no solo ha despertado expectativas de retomar negocios y recuperar mercados perdidos, sino también de volver a mirar al país vecino como un socio comercial estratégico en la región. De hecho, una de las metas planteadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro es que esa relación comercial ascienda a los US$10.000 millones anuales.