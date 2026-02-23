x

La scaleup antioqueña Glasst levanta US$5,5 millones y acelera su expansión en Estados Unidos

La scaleup antioqueña Glasst Innovation Company cerró una ronda de inversión por US$5,5 millones con el respaldo del Grupo Preflex. Los recursos impulsarán su expansión en Estados Unidos, fortalecerán su capacidad productiva y apuntalan su meta de superar $20.000 millones en ventas en 2026.

  Juan Camilo Botero, CEO de Glasst, lidera la estrategia de expansión internacional tras la entrada de Investex, holding del Grupo Preflex, como socio estratégico de la compañía antioqueña. FOTO: Cortesía
  La scaleup antioqueña Glasst Innovation Company cerró una ronda de inversión por US$5,5 millones con el respaldo del Grupo Preflex. FOTO: Cortesía
Johan García Blandón
hace 2 horas
bookmark

La scaleup antioqueña Glasst Innovation Company cerró una ronda de inversión por US$5,5 millones para impulsar su crecimiento en Estados Unidos y fortalecer su operación internacional.

La transacción combinó capital y deuda, e incluyó la entrada como socio estratégico de Investex, holding del Grupo Preflex, conglomerado industrial colombiano con presencia en más de 12 países.

La compañía fue reconocida en 2025 por INNpulsa Colombia como la empresa tecnológica más innovadora del país, un respaldo que consolidó su posicionamiento ante inversionistas y aliados industriales.

Alianza industrial para escalar en EE. UU.

La scaleup antioqueña Glasst Innovation Company cerró una ronda de inversión por US$5,5 millones con el respaldo del Grupo Preflex. FOTO: Cortesía
La scaleup antioqueña Glasst Innovation Company cerró una ronda de inversión por US$5,5 millones con el respaldo del Grupo Preflex. FOTO: Cortesía

A diferencia de otras startups que dependen exclusivamente de fondos de capital de riesgo, Glasst optó por vincularse a un grupo con capacidad instalada, red logística y experiencia en el sector químico y manufacturero.

Según su CEO, Juan Camilo Botero, “la ronda no solo aporta liquidez, sino estructura operativa para crecer con mayor eficiencia”, mejorar márgenes y acelerar la llegada a nuevos mercados, especialmente el estadounidense.

Meta: superar $20.000 millones en ventas en 2026

Tras un 2025 de crecimiento significativo, la empresa proyecta para 2026 ingresos superiores a $20.000 millones y la consolidación de sus operaciones en Ecuador y Perú.

Uno de los motores de esa expansión es Thermglasst (Unheat), su sistema de aislamiento térmico patentado, que ha despertado interés en mercados como Estados Unidos y Arabia Saudita.

Con esta inversión, Glasst busca escalar su tecnología y ganar participación en el mercado norteamericano.

