La scaleup antioqueña Glasst levanta US$5,5 millones y acelera su expansión en Estados Unidos

La scaleup antioqueña Glasst Innovation Company cerró una ronda de inversión por US$5,5 millones para impulsar su crecimiento en Estados Unidos y fortalecer su operación internacional.

La transacción combinó capital y deuda, e incluyó la entrada como socio estratégico de Investex, holding del Grupo Preflex, conglomerado industrial colombiano con presencia en más de 12 países.

La compañía fue reconocida en 2025 por INNpulsa Colombia como la empresa tecnológica más innovadora del país, un respaldo que consolidó su posicionamiento ante inversionistas y aliados industriales.

Le puede interesar: Las compañías que podrían sorprender a los mercados en 2026