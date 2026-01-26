Las compañías que podrían sorprender a los mercados en 2026

Analistas de Bloomberg rastrean de manera permanente el desempeño de miles de empresas en sectores que van desde la tecnología y la industria automotriz hasta las finanzas y los alimentos. A partir de ese seguimiento, la agencia elaboró una lista de 50 compañías que, por distintas razones, merecen una atención especial de los mercados en el próximo año, ya sea por su potencial de crecimiento o por los riesgos que enfrentan.
El análisis combina distintos factores que pueden actuar como catalizadores de cambio, entre ellos la llegada de nuevos equipos directivos, procesos de venta de activos, adquisiciones estratégicas y el lanzamiento de productos o servicios. Estos elementos, según Bloomberg, podrían marcar giros relevantes en los resultados financieros y en la valoración de las compañías seleccionadas.
Para construir el listado, Bloomberg también puso el foco en variables externas que están reconfigurando el entorno empresarial global, como los posibles cambios en la política arancelaria de Estados Unidos, la carrera por asegurar el suministro de recursos clave y el impacto cada vez más profundo de la inteligencia artificial en los modelos de negocio.
Le puede interesar: La puja por Warner Bros sigue abierta: Paramount vuelve a extender su oferta