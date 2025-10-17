Polémica por decreto que prepara el Gobierno Petro para que fondos de pensiones inviertan más en Colombia y menos en el exterior

Durante el Congreso de Asofiduciarias, la directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), Mónica Higuera, anunció que en los próximos días se publicará para comentarios un proyecto de decreto que busca que los fondos privados de pensiones (AFP) destinen una mayor proporción de sus recursos a inversiones en el mercado local. Higuera explicó que la iniciativa se desarrolla dentro de las facultades del Gobierno Nacional y que el documento estará disponible para observaciones del público y de los agentes del sistema financiero. “El propósito es recoger propuestas antes de la expedición definitiva de la norma”, aseguró, al invitar a todos los actores del sector a participar activamente en el proceso de comentarios. Puede leer: Fondos de pensiones reportan caída del 15% en utilidades en el primer semestre de 2025

Un anuncio que sigue la línea del presidente Petro

El anuncio de la URF se alinea con la intención expresada meses atrás por el presidente Gustavo Petro, quien pidió al ministro de Hacienda, Germán Ávila, revisar la regulación que permite a las AFP invertir parte del ahorro de los trabajadores fuera del país. En aquella oportunidad, el jefe de Estado fue enfático al decir: “Yo le he pedido a Germán que saque el decreto o que al menos elimine lo que creó Santos, que quitó la prohibición de sacar el dinero ahorrado por los trabajadores de las AFP fuera del país. Esto hay que derogarlo”, dijo Petro. El presidente ha insistido en que la mitad del ahorro pensional de los trabajadores colombianos está invertido en el extranjero, lo cual, según él, reduce las oportunidades de inversión interna. “Si se llevan los ahorros de los trabajadores, ¿qué se va a invertir en Colombia?”, cuestionó el mandatario, planteando que el propósito del Gobierno es canalizar esos recursos hacia proyectos productivos en el territorio nacional. Puede conocer: Nuevo fondo pensional: al Banco de la República le entrarían hasta $2 billones mensuales

Hasta el momento, la URF no ha precisado si el nuevo decreto incluirá restricciones explícitas a las inversiones internacionales de las AFP ni los mecanismos concretos para promover una reasignación de los portafolios hacia el mercado local. Fuentes del sector financiero señalan que el documento podría modificar los límites actuales de inversión en el exterior, que hoy les permiten a los fondos diversificar sus portafolios y mitigar riesgos frente a la volatilidad local.

Duras críticas de economistas y analistas financieros