Gobierno elimina subsidio al diésel para uso industrial tras aumento de más de 900% en el consumo

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0268 de 2026, mediante el cual estableció que los combustibles líquidos derivados del petróleo utilizados como materia prima para producir otros combustibles —incluidos los destinados a quemadores industriales— no podrán acceder al mecanismo de estabilización del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Con esta decisión, el Ministerio de Minas y Energía afirmó que se busca que los recursos del fondo cumplan su propósito original: proteger a los consumidores finales frente a las fluctuaciones internacionales de los combustibles, evitando que subsidios públicos terminen beneficiando procesos industriales intermedios. Puede leer: Aunque Gobierno dice que empezará a bajarle a la gasolina, FEPC cerraría con hueco de $3,8 billones, ¿por qué?

Aumento en consumo de diésel industrial presionó el FEPC

La medida responde a un crecimiento significativo en el uso de diésel para aplicaciones industriales. Según análisis técnicos del Gobierno, el consumo destinado a quemadores industriales pasó de un promedio mensual de 806.000 galones en 2023 a más de 8,2 millones de galones en 2024, lo que representó un aumento cercano al 917%. Este incremento generó una presión considerable sobre las finanzas del FEPC. Solo entre enero y abril de 2025, el uso de combustibles estabilizados para este tipo de actividades representó un impacto cercano a $131.000 millones para el fondo. Entérese: Guerra en Irán subiría el déficit en $1,2 billones en fondo de combustibles, ¿adiós a baja de la gasolina?

Focalizar subsidios y mejorar sostenibilidad fiscal

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, explicó que la decisión responde a la necesidad de garantizar un uso responsable de los recursos públicos y fortalecer la sostenibilidad del sistema. “Estamos tomando decisiones responsables para proteger los recursos públicos. El FEPC debe servir para estabilizar el precio de los combustibles que usan los colombianos, no para subsidiar procesos industriales que no trasladan ese beneficio al consumidor final”, afirmó. El jefe de la cartera energética agregó que la medida también apunta a corregir distorsiones en el mercado y promover una competencia más transparente en la producción de combustibles. “Con este decreto cerramos espacios a incentivos perversos que podían generar subsidios indirectos a ciertos actores del mercado. La política energética debe ser eficiente, progresiva y coherente con la sostenibilidad fiscal del país”, señaló. Más noticias: China cierra “la llave”: suspende exportaciones de diésel y gasolina por guerra entre EE. UU. e Irán

Precio libre y excepciones para biocombustibles

El decreto establece que, en estos casos, el precio de los combustibles será definido libremente entre los agentes del mercado. No obstante, se mantienen excepciones para aquellos utilizados en mezclas con biocombustibles como el etanol o el biodiésel, en línea con las metas de transición energética y el impulso a combustibles más limpios. Vea aquí: MinHacienda confirmó rebaja de $500 en precio de galón de gasolina desde 1° de marzo

Próximos pasos para eliminar subsidio del diésel para quemadores industriales