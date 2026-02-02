Más de 500.000 personas en Colombia llegarán a la edad de pensión en 2026

Los pensionados y quienes están próximos a jubilarse siguen en la incertidumbre, luego de que la reforma pensional fuera devuelta al Congreso a mediados de 2025 por vicios de trámite. Ya transcurre febrero de 2026 y la Corte Constitucional sigue sin emitir un fallo que defina su futuro, pese a que la ley debió entrar en vigencia el 1 de julio del año pasado.

En paralelo, la dinámica demográfica del país muestra que durante este año más de 500.000 personas cumplirán la edad requerida para acceder a la pensión. En particular, está previsto que lleguen a este umbral los hombres nacidos en 1964 y las mujeres nacidas en 1969.

Según datos del Dane, 228.000 hombres cumplirán 62 años, mientras que 284.000 mujeres cumplirán 57 años. No obstante, Asofondos advirtió que no todos los que están en la edad de pensión cuentan con los requisitos para jubilarse, de hecho, informó que solo una de cuatro personas se pensiona en el año que le corresponde.

Estas son algunas de las reglas de juego que se buscan modificar con la reforma pensional, por ello, con la creación de varios pilares, serían más personas las que podrían pensionarse, aunque no cumplan con las semanas cotizadas.

Colpensiones informó que al cierre de diciembre del año pasado contó con 1,86 millones de personas pensionadas, mientras que los fondos privados de pensiones revelaron que hasta mediados del año pasado contaban con 372.404 pensionados. Estas cifras incluyen a personas pensionadas por vejez, invalidez y sobrevivencia.

En el caso de Protección, al cierre del año pasado contaban con 10.627 personas pensionadas en ese fondo por vejez, invalidez y sobrevivencia. En cuanto a las personas que podrían pensionarse durante 2026 en todo el sistema pensional del Rais, se estima mantener un crecimiento de 15 %. “El crecimiento en el número de pensionados avanza a un ritmo mayor que el de los afiliados activos, lo que va en sintonía con la madurez del sistema”, explicó Juan David Correa, presidente de Protección.

