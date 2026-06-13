Estos son los cinco acuerdos entre la USO y Ecopetrol que ponen fin al conflicto colectivo

La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) anunció que alcanzó un acuerdo definitivo con la administración de Ecopetrol S.A., poniendo fin al conflicto colectivo que se mantenía desde mayo de 2026. El entendimiento fue logrado hacia las 4:50 a. m. de este 13 de junio, luego de varias semanas de conversaciones entre las partes. Según el sindicato, el acuerdo incluye compromisos relacionados con empleo, condiciones laborales, contratistas, salarios y proyectos sociales en regiones vinculadas a la actividad petrolera. Siga leyendo: Sindicato de Ecopetrol descarta apoyar a Cepeda y respalda candidatos que impulsen exploración petrolera y fracking

La organización informó que la negociación concluyó con cinco puntos principales que, de acuerdo con su balance, responden a aspectos planteados durante el proceso de diálogo desarrollado en las últimas semanas. Durante el conflicto, la USO había expresado desacuerdos frente al avance de las conversaciones y convocó un paro de labores de 24 horas para respaldar su pliego de peticiones. Entre las solicitudes presentadas figuraban aumentos salariales, estabilidad laboral, garantías para trabajadores directos y contratistas, además de asuntos relacionados con condiciones laborales y salud. Por su parte, Ecopetrol implementó un plan de contingencia para mantener la continuidad de sus operaciones y el abastecimiento de combustibles, al tiempo que manifestó su disposición de continuar las conversaciones dentro de la etapa de arreglo directo.

El pacto garantiza protección laboral para trabajadores con 18 años de servicio en la empresa. FOTO: X: @usofrenteobrero

Los cinco puntos acordados entre la USO y Ecopetrol

De acuerdo con la información divulgada por el sindicato, el acuerdo alcanzado contempla los siguientes aspectos: 1. Protección del empleo para los trabajadores directos de Ecopetrol que cumplan 18 años de labores en la compañía. 2. Inclusión de un capítulo exclusivo para contratistas convencionales y legales dentro de la Convención Colectiva de Trabajo. 3. Financiación y ejecución de proyectos sociales en regiones como La Guajira y Puerto Gaitán. 4. Ajustes salariales para los trabajadores bajo el régimen legal. 5. Garantía de progresividad para los trabajadores integrados en el Mapa de Cargos Operativo (MCO). La USO destacó especialmente la incorporación de disposiciones dirigidas a contratistas y las medidas relacionadas con la estabilidad laboral de los trabajadores directos de la empresa. En un pronunciamiento oficial, el sindicato señaló que se logró un “acuerdo definitivo con la administración de Ecopetrol S.A.” y afirmó que el resultado constituye un “hito histórico para el movimiento sindical colombiano”.

Con estos cinco puntos acordados, ambas partes dan por terminado el proceso de negociación. FOTO: X: @usofrenteobrero