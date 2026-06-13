Quién es alias Chalá: el experto en drones de las disidencias señalado de asesinar al periodista Mateo Pérez

Alias Chalá, el cabecilla de las disidencias de las Farc que fue detenido durante la noche de este viernes por la Policía en Tolima, era uno de los criminales más buscados de Antioquia y por su captura se ofrecían hasta $500 millones de recompensa.
El general William Oswaldo Rincón Zambrano, director general de la Policía Nacional, calificó la captura como un resultado estratégico en la lucha contra las estructuras criminales.
En contexto: Capturan a alias Víctor Chalá, presunto responsable del homicidio del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia
“La captura de alias Víctor Chalá representa un resultado estratégico contra las estructuras criminales que pretenden sembrar terror en Antioquia. Con esta acción debilitamos su capacidad armada y financiera, enviando un mensaje claro: no habrá refugio para quienes atenten contra la vida, la libertad de prensa y la seguridad de los colombianos”, dijo el alto oficial.
Según las autoridades, alias Chalá o Víctor Chalá se identifica como Jhon Édison Chalá Torrejano y en los últimos meses se ha consolidado como una de las figuras detrás del repunte violento que se vive en el Norte y el Nordeste de Antioquia.