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Quién es alias Chalá: el experto en drones de las disidencias señalado de asesinar al periodista Mateo Pérez

El cabecilla alias Chalá, capturado este viernes en Tolima, tiene un prontuario de más de diez años según la Fuerza Pública.

  • Según las autoridades, alias Chalá o Víctor Chalá se identifica como Jhon Édison Chalá Torrejano. FOTO: Cortesía
    Según las autoridades, alias Chalá o Víctor Chalá se identifica como Jhon Édison Chalá Torrejano. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 57 minutos
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Alias Chalá, el cabecilla de las disidencias de las Farc que fue detenido durante la noche de este viernes por la Policía en Tolima, era uno de los criminales más buscados de Antioquia y por su captura se ofrecían hasta $500 millones de recompensa.

El general William Oswaldo Rincón Zambrano, director general de la Policía Nacional, calificó la captura como un resultado estratégico en la lucha contra las estructuras criminales.

En contexto: Capturan a alias Víctor Chalá, presunto responsable del homicidio del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia

“La captura de alias Víctor Chalá representa un resultado estratégico contra las estructuras criminales que pretenden sembrar terror en Antioquia. Con esta acción debilitamos su capacidad armada y financiera, enviando un mensaje claro: no habrá refugio para quienes atenten contra la vida, la libertad de prensa y la seguridad de los colombianos”, dijo el alto oficial.

Según las autoridades, alias Chalá o Víctor Chalá se identifica como Jhon Édison Chalá Torrejano y en los últimos meses se ha consolidado como una de las figuras detrás del repunte violento que se vive en el Norte y el Nordeste de Antioquia.

Pese a llevar más de una década en la clandestinidad, Chalá entró en el radar de las autoridades especialmente desde 2025, cuando la Fuerza Pública lo identificó como una de las principales cabezas del frente Darío Gómez de las disidencias de las Farc.

En su paso por esta estructura, que tiene presencia sobre todo en los departamentos de Huila y Tolima, Chalá fue señalado de estar detrás de una estrategia masiva de extorsiones a comerciantes, especialmente en municipios como Colombia, Baraya, Tello, Villavieja, Neiva y Aipe.

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Captura de alias Chalá.
Captura de alias Chalá.

La Novena Brigada del Ejército identificó a Chalá como el jefe de finanzas de esa estructura y precisó que, a nivel regional, respondía a las órdenes de Cristian Rocha Ordóñez, alias Sergio Carvajal o El Viejo, quien a su vez le respondía a alias Calarcá.

Otro de los antecedentes graves, tal como consta en registros de prensa, es que el presunto jefe de finanzas estaba asociado al asesinato de una líder social en el municipio de Baraya, identificada como Lina María Puentes Vega, integrante de la red de buscadoras del Huila Tras las Huellas de la Vida.

Pese a que por este prontuario Chalá ya era buscado en Huila y Tolima, terminó instalándose en Antioquia.

El secretario de Seguridad de Antioquia, brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez, explicó en diálogo con este diario que la información de la Fuerza Pública apuntaba a que alias Calarcá ordenó trasladarlo al departamento para liderar una ofensiva de las disidencias, que en el Norte y el Nordeste se disputan el control del territorio con el Clan del Golfo y otras bandas.

El cabecilla habría llegado con la instrucción de entrenar a los hombres del Frente 36 en el manejo de drones y explosivos.

Por esta razón, dijo el funcionario, a comienzos de este año las disidencias precisamente comenzaron a realizar ataques con drones, que, además de la Fuerza Pública, han costado vidas civiles.

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Además de esa función de capacitación, la Fuerza Pública advirtió que Chalá también se estaba perfilando como el sucesor de alias Primo Gay en el Frente 36, quien es otro de los más buscados en el departamento.

“Ese sujeto llega al territorio con dos encargos especiales de alias Calarcá: uno, dar instrucción y entrenar a los integrantes de ese grupo criminal, porque al parecer es experto en el manejo de drones. Y segundo, perfilarlo para que, en caso de que se active el frente quinto, que va a ser liderado por Primo Gay, él quede encargado de lo que hacía Primo Gay en el 36”, aseguró el secretario Martínez.

Cabe recordar que, desde al menos 2021, las disidencias de las Farc han estado trabajando en la conformación de una nueva estructura armada en Antioquia conocida como el Frente Quinto.

El propósito central de esta organización es retomar el control operativo de aquellas zonas que, previo a la firma del acuerdo de paz, eran dominadas por los antiguos frentes 5 y 58.

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Este despliegue tiene un valor táctico para el grupo, ya que les permitiría asegurar un corredor de movilidad directo entre el Nudo del Paramillo y el mar de Urabá.

A pesar de sus esfuerzos iniciales, la facción no logró echar raíces en aquel momento. No obstante, cinco años después, las disidencias se encuentran impulsando una nueva ofensiva para reactivar y afianzar esta subestructura.

Más allá de todos esos antecedentes, Chalá se convirtió en la prioridad número uno de las autoridades en Antioquia luego de que fuera relacionado con el homicidio del joven estudiante y periodista Mateo Pérez, quien fue retenido presuntamente por hombres bajo su mando cuando se encontraba realizando labores de reportería en zona rural del municipio de Briceño.

Según informó la Policía este sábado, Chalá fue detenido por los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado.

También fueron detenidas otras cinco personas que lo acompañaban, por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Las autoridades señalaron que en la acción fueron además incautadas cuatro pistolas calibre nueve milímetros, ocho proveedores, 115 cartuchos, $33 millones en efectivo, una camioneta Toyota y siete teléfonos celulares.

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