Gobierno pide revisar si fondos de pensión trasladaron los ahorros a Colpensiones en medio de disputa por $5 billones

El Gobierno Nacional abrió un nuevo frente en la disputa por los recursos de la reforma pensional. Los ministros de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, solicitaron formalmente a la Superintendencia Financiera de Colombia verificar si las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) trasladaron de manera “suficiente, íntegra y completa” los recursos de los afiliados que se movieron hacia Colpensiones.
La petición se produce en medio de la controversia por cerca de $5 billones correspondientes a los ahorros de personas que migraron desde los fondos privados hacia el régimen público y que actualmente reclaman allí el reconocimiento de su pensión.
El caso adquirió una mayor dimensión política y financiera luego de que el presidente Gustavo Petro ordenara investigar a los fondos privados de pensiones, mientras el Consejo de Estado frenó temporalmente el traslado de esos recursos y de otros $20 billones adicionales, a la espera de que la Corte Constitucional tome una decisión definitiva sobre el futuro de la reforma pensional.
Lea más: ¿Conviene trasladarse de un fondo privado a Colpensiones? Los riesgos que debe revisar antes de decidir