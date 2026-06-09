Sube a 37 la cifra de muertos y van más de 470 heridos tras el terremoto en Filipinas

Las autoridades de Filipinas informaron este martes que el número de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió el lunes la isla de Mindanao ascendió a 37 personas. El sismo, registrado en el sur del país, dejó además más de 470 heridos, cuatro desaparecidos y decenas de miles de desplazados.
Los organismos de emergencia continúan con las operaciones de rescate, asistencia humanitaria y evaluación de daños en las zonas afectadas.
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