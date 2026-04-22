¿Adiós al gas barato? Por déficit y guerra en Irán empresas usan más carbón y GLP

La guerra en Irán está generando transformaciones profundas en los mercados energéticos mundiales.
Mientras las potencias y los países dependientes de las importaciones se apresuran a ajustarse a la volatilidad de los precios, Colombia enfrenta una tormenta perfecta, es decir, una creciente escasez de gas nacional agravada por las tensiones geopolíticas que han encarecido las alternativas internacionales.
Según un reportaje de Bloomberg, la era del gas barato se terminó en el país. Ante un déficit estructural y las restricciones globales en el suministro de Gas Natural Licuado (GNL), las grandes fábricas y empresas nacionales están tomando decisiones drásticas para mantener a flote su producción.
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