Colombia estrena “escudo” contra apagones: llegan los primeros compensadores síncronos para evitar fallas eléctricas

Con el objetivo de fortalecer el sistema eléctrico nacional, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) adjudicó a Enlaza, filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), la instalación de los primeros compensadores síncronos en el país, representando un hito para el sistema eléctrico colombiano Estos equipos serán ubicados en las subestaciones de Maicao 110 kV y Santa Marta 110 kV, en la región Caribe, una zona estratégica para el desarrollo energético de Colombia. Puede leer: De la tragedia del avión Hércules al borde de un apagón: Puerto Leguízamo está en riesgo de quedarse sin luz

Proyecto clave dentro del plan de expansión energética

El proyecto hace parte del Plan de Expansión de Referencia Generación y Transmisión 2022–2036, elaborado por la UPME y adoptado por el Ministerio de Minas y Energía. Su entrada en operación está prevista para el 31 de diciembre de 2028 y tiene como objetivo principal garantizar el equilibrio y la estabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN), especialmente en un contexto de creciente demanda energética.

Colombia adjudicó la instalación de sus primeros compensadores síncronos en Maicao y Santa Marta, una tecnología clave para estabilizar la red eléctrica e impulsar la integración de energías renovables. FOTO: Enlaza

¿Qué son los compensadores síncronos y por qué son importantes?

Los compensadores síncronos funcionan como estabilizadores de la red eléctrica. Su principal función es mantener la tensión constante y asegurar que la electricidad llegue de manera confiable a hogares, empresas e industrias. Esta tecnología cobra especial relevancia ante el crecimiento de la generación de energía solar y eólica, ya que permite integrar estas fuentes renovables sin comprometer la estabilidad del sistema. En otras palabras, actúan como un “escudo” tecnológico que reduce el riesgo de fallas o apagones, al tiempo que facilita la transición energética del país. Entérese: Tesorito 2, de Celsia, en riesgo por falta de gas

Colombia se suma a Brasil y Chile en esta tecnología

Con este proyecto, Colombia se convierte en el tercer país de América Latina en implementar compensadores síncronos, después de Brasil y Chile. “Este proyecto convierte a Colombia en el tercer país de América Latina en implementar compensadores síncronos, después de Brasil y Chile, incorporando infraestructura clave para modernizar su sistema eléctrico, de este modo el Grupo será el pionero en la implementación de esta tecnología clave para facilitar la integración de energías limpias en el país”, afirmó Fredy Zuleta, gerente general de Enlaza. Vea aquí: Hay riesgo de dos “apagones” en el país: uno financiero y otro técnico, afirma estudio de Sociedad Hidroituango

Grupo Energía Bogotá refuerza su liderazgo en transmisión