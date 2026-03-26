Grupo Argos aprobó nueva junta directiva y pagará dividendos de $750 por acción

En la reunión ordinaria de la asamblea de accionistas realizada este jueves, 26 de marzo, Grupo Argos aprobó la proposición para integrar su junta directiva con siete miembros, entre independientes y patrimoniales. La junta quedó conformada por los miembros independientes Miguel Heras Castro, Joaquín Losada Fina, Juan Guillermo Castañeda Regalado y Jaime Alberto Palacio Botero, y por los miembros patrimoniales David Yanovich Wancier, Claudia Betancourt Azcárate y Ana Cristina Arango Uribe. La proposición presentada correspondía a la continuidad de los integrantes actuales de la junta, quienes habían sido elegidos previamente en la asamblea extraordinaria del 16 de diciembre de 2025. Le puede interesar: Grupo Argos cerró 2025 con una utilidad neta consolidada de $4,3 billones

Comité de gobierno corporativo validó perfiles y requisitos legales

Accionistas de Grupo Argos aprobaron pagos de dividendos en cuatro cuotas desde abril de 2026. FOTO: Camilo Suárez

Antes de ser sometidos a consideración de los accionistas, los candidatos fueron evaluados por el Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, que concluyó que todos cumplían con los perfiles definidos por la compañía y con los criterios de selección establecidos en sus documentos corporativos. La empresa informó que ninguno de los postulados estaba incurso en causales de inelegibilidad y que los miembros independientes cumplían con los requisitos previstos en la ley y en el Código de Buen Gobierno para ejercer ese rol dentro del órgano directivo.

Utilidades de 2025 superaron los $4,65 billones

La asamblea de accionistas de Grupo Argos definió la nueva junta directiva y aprobó la distribución de utilidades por $4,66 billones. FOTO: Camilo Suárez

La asamblea también aprobó el proyecto de distribución de utilidades correspondiente al ejercicio 2025. La compañía reportó una utilidad neta de $4,65 billones, a la que se sumó la liberación de $9.000 millones de una reserva destinada a actividades de responsabilidad social constituida en 2025, lo que dejó un total de $4,66 billones a disposición de los accionistas. Del total aprobado, se destinó un dividendo ordinario de $750 por acción, aplicable tanto para acciones ordinarias como preferenciales, sobre un total de 685.301.741 acciones en circulación. Este dividendo será percibido como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional y se pagará en efectivo en cuatro cuotas trimestrales de $187,5 por acción, a partir de abril de 2026. Los pagos se realizarán entre los días 14 y 21 de abril, julio y octubre de 2026, y enero de 2027. Lea más: Tribunal de Antioquia anuló sanción impuesta por la SIC en 2018 a Jorge Mario Velásquez, CEO de Grupo Argos

Mayor parte de las utilidades se destinó a reservas para futuras inversiones

La asamblea aprobó que la mayor parte de las utilidades, equivalente a $4,13 billones, se destine al incremento de la reserva para futuras inversiones, con el propósito de fortalecer la posición financiera del grupo y respaldar su estrategia de crecimiento de largo plazo. Adicionalmente, se autorizó a la administración a desafectar hasta $450.000 millones de reservas no gravadas constituidas con utilidades obtenidas en 2016 y años anteriores, en caso de requerirse para el pago de los dividendos decretados. Dentro del proyecto aprobado, se asignaron $9.000 millones para actividades de responsabilidad social durante 2026. Estos recursos podrán ser ejecutados directamente por Grupo Argos o mediante aportes a la Fundación Grupo Argos u otras fundaciones.

Ajustes por nuevas normas sobre impuesto al patrimonio