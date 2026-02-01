Tribunal de Antioquia anuló sanción impuesta por la SIC en 2018 a Jorge Mario Velásquez, CEO de Grupo Argos

El Tribunal Administrativo de Antioquia anuló la sanción que en 2018 había sido impuesta a Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
La decisión judicial concluyó que no existió una conducta inadecuada, lo que llevó al directivo a dar por cerrado el episodio ocurrido hace más de siete años.
A través de su cuenta de LinkedIn, Velásquez se refirió al fallo y destacó el funcionamiento de las instituciones en el país.
“Recibo el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia que anuló la sanción que se me impuso en 2018 por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Consideró el Tribunal que no existió una conducta inadecuada. Con serenidad, paso la página y reivindico mi buen actuar y compromiso con el desarrollo de la empresa y el país”, escribió.
Le puede interesar: Cementos Argos evalúa volver a Venezuela tras 20 años de haber sido expropiada por Hugo Chávez