Tribunal de Antioquia anuló sanción impuesta por la SIC en 2018 a Jorge Mario Velásquez, CEO de Grupo Argos

El directivo agregó que la decisión “reafirma que en Colombia las instituciones funcionan”, en referencia al proceso judicial que resolvió la controversia iniciada en 2018.

El contexto de la sanción impuesta por la SIC en 2018

La sanción anulada tiene su origen en una decisión de la SIC tomada en diciembre de 2017 y confirmada en abril de 2018, cuando el organismo regulador multó a Cementos Argos, Cemex y Holcim, junto con seis de sus directivos, por un monto conjunto cercano a $200.000 millones. Según la Superintendencia, las empresas —que en ese momento concentraban cerca del 96% del mercado nacional de cemento— habrían incurrido en la fijación de precios del cemento gris Portland Tipo 1 entre enero de 2010 y diciembre de 2012. La entidad argumentó que, durante ese periodo, el precio del producto aumentó cerca del 30%, mientras la inflación acumulada fue del 9,3%. Entre los directivos sancionados figuraba Jorge Mario Velásquez, entonces presidente de Grupo Argos. En su momento, Cementos Argos rechazó la decisión y anunció la interposición de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Contencioso Administrativo, proceso que hoy concluye con el fallo favorable para el ejecutivo. Lea más: De CEO de Cementos Argos a la presidencia del Grupo: este es el perfil de Juan Esteban Calle Restrepo, quien sucederá a Jorge M. Velásquez

Mensaje institucional y respaldo a decisiones judiciales

En su publicación, Velásquez también se refirió a otro hecho reciente del ámbito institucional: la suspensión provisional del decreto de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional. Para el presidente de Grupo Argos, esta decisión es una señal de fortaleza democrática. “Esta semana Colombia siguió demostrando la fortaleza institucional de la justicia para mantener el Estado Social de Derecho. Quiero reconocer y respaldar la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica mientras se adopta una decisión definitiva. Es una señal de independencia judicial y de equilibrio de poderes que fortalece nuestra democracia”, señaló.

Un cierre de ciclo en Grupo Argos