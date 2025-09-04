“No es el momento para una reforma tributaria, frena inversión y golpea el empleo”: presidenta Grupo Aval

La presidenta de Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, lanzó un mensaje contundente sobre la propuesta de reforma tributaria que el Gobierno Nacional radicó en el Congreso: “No es el momento para hablar de reformas tributarias”. Según la directiva, la iniciativa pone en riesgo la inversión, el empleo y el crecimiento económico al incluir medidas que podrían elevar la carga impositiva de algunos sectores hasta el 50%, como el financiero. Durante la presentación de una alianza entre Aval y Visa, Gutiérrez insistió en que el país atraviesa una coyuntura económica compleja, con una inversión privada en mínimos históricos y un crecimiento impulsado únicamente por el consumo. Conozca más: Petro defendió su reforma tributaria y lanzó críticas políticas en alocución de más de una hora

Impuestos altos y riesgo de freno económico

Para la presidenta de Aval, la reforma que propone el Gobierno no solo desincentiva a los inversionistas, sino que también envía un mensaje negativo a los mercados internacionales. “Es una reforma que no ayuda a la inversión y cuando no hay inversión se disminuye el empleo, y eso afecta a todos los colombianos”, explicó. Lea aquí: Crudo diagnóstico de Luis Carlos Sarmiento sobre el Gobierno Petro y su agresivo discurso En su análisis, el proyecto puede traducirse en tres impactos inmediatos: Tasas de interés más altas, menor generación de empleo, y caída de la competitividad de sectores estratégicos, incluido el financiero, donde se contempla una sobretasa tributaria. “Dicen que están proponiendo una sobretasa y pagaríamos el 50%. Es como si a usted le quitan la mitad del salario; así es difícil competir”, recalcó.

María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval.

Alternativa a la reforma tributaria: austeridad en el gasto público

Gutiérrez reconoció la existencia de un déficit fiscal considerable, pero responsabilizó al mal manejo de las finanzas públicas más que a la falta de ingresos tributarios. En su criterio, la solución no pasa por aumentar impuestos sino por apretarse el cinturón en el gasto estatal. “Estamos hablando de un crecimiento de más del 10% en gastos. Hay que ser más juiciosos financieramente”, subrayó. Conozca más: Nueva reforma tributaria: gobierno plantea ajustes en IVA, renta e impuestos a licores y tabaco Planteó como alternativa un plan de austeridad, en el que el Gobierno reduzca el gasto y ordene sus cuentas, en lugar de trasladar la carga a los contribuyentes y a los sectores productivos.

La reforma tributaria es un mal mensaje para la economía