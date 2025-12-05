x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Comienza el último pago del 2025 de Renta Ciudadana y Devolución del IVA a cargo de Prosperidad Social

Prosperidad Social inicia el sexto ciclo anual de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, beneficiando 773.800 hogares con pagos anticipados durante diciembre.

  • Se inician los pagos del sexto ciclo de transferencias en diciembre. FOTOS: Cortesía DPS.
    Se inician los pagos del sexto ciclo de transferencias en diciembre. FOTOS: Cortesía DPS.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 10 horas
bookmark

Prosperidad Social anunció el arranque del sexto y último ciclo del año para la entrega de recursos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, un alivio económico clave para los hogares más vulnerables del país.

El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, confirmó que las transferencias comenzarán a entregarse desde el 4 de diciembre de 2025, con un proceso que se extenderá hasta el 21 de diciembre.

Este ciclo contará con una inversión total de $314.979 millones, que llegarán a 773.800 hogares, donde viven 825.700 niños y niñas menores de 6 años.

La entidad destacó que esta es la primera vez que los pagos del ciclo 6 se entregan en los primeros días de diciembre, “un avance que mejora la oportunidad de los apoyos” y evita retrasos que históricamente empujaban la dispersión a finales del mes o incluso al año siguiente.

Entérese más: Arranca la entrega de un nuevo ciclo del subsidio de Colombia Mayor; así lo puedo reclamar

Comienza el último pago del 2025 de Renta Ciudadana y Devolución del IVA a cargo de Prosperidad Social

Fechas de pago: bancarizados desde el 4 de diciembre y giros desde el 10

Prosperidad Social detalla que los hogares bancarizados recibirán los recursos desde el 4 de diciembre.

Para quienes cobran mediante giro, la entrega será entre el 10 y el 21 de diciembre, con el objetivo de garantizar el acceso en todo el territorio.

El Banco Agrario, junto con su red de aliados, será el operador responsable de dispersar los incentivos, un esquema que- combina cuentas bancarias y giros según las condiciones de cada beneficiario.

Esta estrategia, señaló la entidad, permite mayor cobertura, eficiencia y seguridad en la entrega.

Lea aquí: Banco Agrario cambia el enlace de consulta de Renta Ciudadana y Devolución del IVA: así debe verificar su giro

Para este ciclo condicionado, Prosperidad Social verificó que los hogares cumplieron con las corresponsabilidades establecidas por el programa:

-Salud:esquema de vacunación y afiliación a EPS.

-Educación: matrícula escolar.

Estos requisitos buscan asegurar que los niños, niñas y adolescentes reciban atención integral y permanezcan protegidos. El cumplimiento permite que las familias accedan a las transferencias, reforzando el enfoque de bienestar infantil que orienta estos programas.

En contexto: Pilas: arrancaron los pagos de Renta Ciudadana y la Devolución del IVA en Colombia

Integración entre Renta Ciudadana y Devolución del IVA

Rodríguez Amaya recordó que la entidad avanza en luna integración operativa de ambos programas, una medida definida en el Plan Nacional de Desarrollo. Esta integración persigue cuatro objetivos principales:

1. Optimizar el uso de recursos públicos.

2. Mejorar la identificación de beneficiarios.

3. Ampliar la cobertura de la política social.

4. Garantizar entregas oportunas y complementarias para los hogares más vulnerables.

La articulación permitirá quelas familias recibirán apoyos más coherentes y ajustados a sus necesidades, reduciendo duplicidades y fortaleciendo la política de transferencias monetarias.

Conozca aquí: Devolución del IVA 2025: ¿cuándo será el próximo pago del subsidio y cómo saber si es beneficiario?

Prosperidad Social destacó que estos programas son herramientas esenciales para aliviar la pobreza y promover la movilidad social en todo el país. En este enlace puede encontrar más información si es beneficiario.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida