x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Gobierno no cumplió la meta de recaudo tributario hasta julio, pese a un alza del 10%

El recaudo tributario en Colombia llegó a $178,75 billones a julio de 2025, con un crecimiento de 10%, aunque se quedó corto frente a la meta.

  • Aunque el recaudo crece a buen ritmo, el reto del Gobierno es cumplir la meta anual sin depender en exceso de medidas coyunturales como la gestión de cobro o los Tidis. FOTO: El Colombiano.
    Aunque el recaudo crece a buen ritmo, el reto del Gobierno es cumplir la meta anual sin depender en exceso de medidas coyunturales como la gestión de cobro o los Tidis. FOTO: El Colombiano.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 11 horas
bookmark

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reportó que entre enero y julio de este año recaudó $178,75 billones en impuestos, cifra que representa un aumento del 10% frente al mismo periodo de 2024, cuando se habían recogido $162,55 billones.

Este resultado marca la segunda vez en 2025 que los ingresos tributarios del Gobierno crecen a doble dígito, después de que en junio también se registrara un aumento superior al 10%.

Puede leer: ¿Funcionan los impuestos saludables en Colombia? Ya se recaudó $1,6 billones

Sin embargo, el crecimiento no fue suficiente para cumplir la meta. El recaudo de julio quedó $2,45 billones por debajo del objetivo mensual de la Dian y estuvo $750.000 millones por debajo de lo estimado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).

Gobierno no cumplió la meta de recaudo tributario hasta julio, pese a un alza del 10%

Cómo se movieron los impuestos: renta y ventas al alza

Con corte al séptimo mes, el Gobierno acumula un 58,5% de avance en la meta ajustada de recaudo para 2025, que fue reducida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo a $305,5 billones.

Hasta ahora, los ingresos tributarios equivalen al 14% del Producto Interno Bruto (PIB) de este año, bajo la premisa de que la economía crezca 2,7% en 2025, según las proyecciones del Banco de la República.

Lea más: Presupuesto General 2026 está desfinanciado y se requiere un ajuste de $45,4 billones: CARF

El crecimiento del recaudo se explica en buena parte por el desempeño positivo de cuatro de las cinco categorías de impuestos que mide la Dian, con excepción de “otros”.

-Renta: pasó de $24,1 billones a $27,3 billones (+13,4 %).

-Ventas: subió de $36,9 billones a $40,1 billones (+8,7 %).

InfogrÃ¡fico
Gobierno no cumplió la meta de recaudo tributario hasta julio, pese a un alza del 10%

En julio, la Dian informó que se recaudaron $29,6 billones, un 11,3% más que en igual mes de 2024, cuando se habían recogido $26,5 billones.

Estos ingresos provinieron principalmente de retención en la renta (29,2%) y ventas (28,5%).

Entérese: Gobierno recaudó $149,15 billones en impuestos hasta junio: retención por renta lideró los aportes

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida