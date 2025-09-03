Gobierno no cumplió la meta de recaudo tributario hasta julio, pese a un alza del 10%

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reportó que entre enero y julio de este año recaudó $178,75 billones en impuestos, cifra que representa un aumento del 10% frente al mismo periodo de 2024, cuando se habían recogido $162,55 billones.

Este resultado marca la segunda vez en 2025 que los ingresos tributarios del Gobierno crecen a doble dígito, después de que en junio también se registrara un aumento superior al 10%.

Puede leer: ¿Funcionan los impuestos saludables en Colombia? Ya se recaudó $1,6 billones

Sin embargo, el crecimiento no fue suficiente para cumplir la meta. El recaudo de julio quedó $2,45 billones por debajo del objetivo mensual de la Dian y estuvo $750.000 millones por debajo de lo estimado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).